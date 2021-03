Love Island 2021: Livia wurde von ihrem Ex-Freund betrogen!

Bei “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” zieht Livia in die Liebesvilla auf Teneriffa ein. Bei KUKKSI hat die 27-Jährige kurz vor ihrem Einzug verraten, weshalb ihre letzte Beziehung in die Brüche ging und was sie von der Teilnahme in der Show erwartet.

Livia will bei “Love Island” stürzt sich in das Liebes-Abenteuer und will ihre große Liebe finden. “Ich erwarte, dass ich einen Partner finde und eine schöne Zeit haben werde”, sagt Livia im exklusiven Interview mit KUKKSI. Kurz vor dem Einzug steigt die Nervosität der 27-Jährigen: “Ich bin super aufgeregt vor dem Einzug in die Villa.”

Ihr Ex-Freund ist fremdgegangen

In einer Beziehung ist ihr Ehrlichkeit besonders wichtig. “Ehrlichkeit ist das Wichtigste und man sollte sich alles erzählen. Es sollte zwar jeder sein eigenes Leben noch haben, aber man sollte viele gemeinsame Dinge machen oder unternehmen”, erzählt sie uns. Doch genau damit hat es ihr Ex-Freund nicht ganz genau genommen, denn er ist fremdgegangen – die Beziehung ging danach in die Brüche. “Meinen letzten Freund hatte ich vor 1,5 Jahren. Er hat mich leider mehrmals betrogen”, verriet die “Love Island”-Kandidatin.

Livia hält nicht viel von Dating-Apps

Von Dating-Apps wie Tinder hält Livia nicht ganz so viel: “Ich war noch nie wirklich in einer Dating-App unterwegs. Ich hatte mal ganz kurz Tinder für zwei Tage. Ich fand das aber so doof, dass ich es direkt wieder gelöscht habe. Ich habe meine früheren Partner eher auf Partys kennengelernt.” Bei “Love Island” hoffe Livia, dass sie ihren Mr. Right finden wird – dabei will sie vor allem mit ihrer Art punkten. “Ich denke, mit meiner offenen Art kann ich die Jungs um den Finger wickeln”, so die 27-Jährige. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Breno ist SixxPaxx-Stripper!