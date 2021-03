Love Island 2021: Breno ist SixxPaxx-Stripper!

Bei RTLZWEI startet am 8. März die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”. Breno Alonso gehört zu den diesjährigen Kandidaten und will in der Kuppelshow seine Mrs. Right finden. Mit seinem Boys kann der 21-Jährige wohl jedes Girl umhauen – das ist auch kein Wunder, denn er arbeitet als Stripper bei den Sixxpaxxs! Bei KUKKSI spricht der Hottie über seinen Job und was er von seiner Traumlady erwartet.

Partystimmung, Emotionen und große Gefühle – die Kandidaten bei “Love Island” suchen in einer riesigen Villa auf Teneriffa nach der Liebe ihres Lebens. Zu den sechs männlichen Kandidaten gehört auch Breno Alonso. Der 21-Jährige ict nicht nur Student, sondern auch noch Tänzer und STripper – und zwar bei den SixxPaxxs! Doch wird er dort auch von anderen Girls angeflirtet? “Auf jeden Fall. Das kommt schon immer mal vor”, sagt der Hottie im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das erwartet Breno Alonso von seiner Traumfrau

Mit seinem Job sollte seine künftige Traumfrau definitiv klarkommen. “Mir ist wichtig, dass meine künftige Traumfrau meinen Beruf versteht. Ich bin bei den Sixx Paxxs auch Tänzer. Damit würde wahrscheinlich nicht jede Frau klarkommen, dass ich auf der Bühne tanze. Das ist eine Sache in einer Beziehung, dass die Frau das versteht und ist für mich sehr wichtig. In einer Beziehung muss aber auch die Harmonie stimmen und sich gut verstehen und lachen können”, sagt Breno Alonso.

So ist der Hottie zu den SixxPaxxs gekommen

Der 21-Jährige hat auch verraten, wie er überhaupt zu den SixxPaxxs gekommen ist. "Ich habe mich durch Filme wie „Magic Mike" inspirieren lassen. Dann habe ich mir überlegt, dass das für mich ein Traumjob wäre. Ich habe das auch nach außen kommuniziert, dass ich das gerne machen würde. Durch meinen Tanzlehrer ist dann auch der Kontakt zu einem Veranstalter gekommen und er hat mich angefragt. Ich habe dann mehrere Shows gehabt und 2019 bin ich nach Berlin gekommen und hatte dann Kontakt mit den Sixxpaxxs. Seit Oktober 2020 wohne ich auch in Berlin, damit ich bei den Sixxpaxxs regelmäßig als Tänzer arbeiten kann", erzählt uns der Stripper. Seinen Traumjob hat er bereits gefunden – nun fehlt ihm nur noch eine Frau an seiner Seite. Doch diese wird er vielleicht bei "Love Island" finden… "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.