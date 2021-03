Melissa Damilia: Diesen Fehler sollten Kandidaten bei Love Island nie machen!

Melissa Damilia war selbst Kandidatin bei “Love Island”. Für den “Aftersun”-Talk kehrt die Ex-“Bachelorette” zu dem Format zurück – jedoch nicht als Kandidatin, sondern Moderatorin! Denn gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht wird sie den “Aftersun”-Talk präsentieren. Die Beauty erklärt bei KUKKSI, welchen Fehler die Kandidaten in dem Datingformat nie machen sollten.

“Heiße Flirts und wahre Liebe” – so lautet das Motto bei “Love Island”. In einer Villa auf Teneriffa suchen Singles nach der großen Liebe – große Emotionen, Gefühle, aber auch der ein oder andere Zoff sind vorprogrammiert. Melissa Damilia ging den Weg als Kandidatin damals selber und kann sich daher perfekt erklären, auf was man in der Kuppelshow achten sollten.

Diesen Fehler sollten Kandidaten nie machen

Es gibt vor allem einen Fehler, welchen die Singles bei “Love Island” nie machen sollten. “Man sollte sich in der Show nicht zu schnell auf eine Person festlegen, sondern einfach mal offen sei, die anderen kennenzulernen und eine Chance zu geben. Die Zeit sollte man nutzen und genießen”, sagt Melissa Damilia im exklusiven Interview mit KUKKSI. Dann hat die Schönheit noch einen Dating-Tipp für die Kandidaten: “Man sollte offen sein und alles annehmen. Wichtig ist auch, dass man sich nicht verstellt und locker nimmt, sonst wird es zu verkrampft.”

Und was sagt Melissa Damilia zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel? “Mein erster Eindruck von den Kandidaten ist sehr gut. Da sind sehr hübsche Menschen dabei. Da könnte was passieren”, erzählt uns die 25-Jährige. Bisher wurde “Love Island” immer auf Mallorca produziert – erstmals finden die Dreharbeiten auf Teneriffa statt. “Es ist mal was anderes und ich finde das gar nicht so schlecht. Wir sind immer für Neues offen, es wird denke sehr schön und auch die Villa ist neu”, sagt der TV-Star dazu. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Melissa Damilia: Sie spricht über ihr Love Island-Comeback!