Melissa Damilia: Sie spricht über ihr Love Island-Comeback!

Melissa Damilia kehrt zu “Love Island” zurück. Die Beauty ist jedoch keine Kandidatin, sondern wird gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht die “Aftersun”-Show moderieren. Bei KUKKSI spricht sie darüber, auf was sie sich am meisten freut.

Gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht wird Melissa Damilia die Show “Love Island – Aftersun: Der Talk danach” moderieren. Die 25-Jährige kennt die Show genau, denn sie war 2019 selbst Kandidatin bei “Love Island”. Nun freut sie sich riesig, als Moderatorin in dem Format dabei zu sein. “Ich freue mich sehr, das es bald losgeht – was ja sonst auch nur einmal im Jahr ist. Ich bin sehr auf die Kandidaten gespannt und mit Jimi über die Show zu diskutieren. Und natürlich, wer am Ende die Show als Paar verlassen wird”, sagt Melissa Damilia im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Melissa Damilia hat sofort zugesagt

Melissa Damilia wird damit Cathy Hummels ersetzen, welche den Talk noch im vergangenen Jahr präsentiert hat. Die ehemalige “Bachelorette” hat auch direkt zugesagt und musste nicht lange überlegen. “Ich habe direkt zugesagt. Da es eben was komplettes Neues ist und ich die Verbindung zu ‘Love Island’ habe, war für mich die Entscheidung sofort klar. Ich habe mich sehr gefreut”, erzählt sie uns.

Erstmals gibt es zwei Staffeln von “Love Island”

Erstmals wird es in diesem Jahr auch zwei Staffeln von “Love Island” geben. “Ich finde es mega schön, dass es zwei Staffeln geben wird. Das ist halt auch mal was komplettes Neues. Gerade in der Zeit ist es gut, dass man wieder etwas das Love-Feeling im Frühling bekommt, anstatt nur traurige Stimmung zu vermitteln, welche gerade herrscht”, sagt Melissa Damilia dazu. Die neue Staffel findet nicht nur erstmals im Frühjahr statt, sondern es gibt weitere Neuerungen – die neuen Folgen werden nicht auf Mallorca produziert, sondern auf Teneriffa. Und auch die Villa wird deshalb eine ganz andere sein, welche deutlich größer sein wird. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die weiblichen Islander!