Love Island 2021: Bianca will Kinder und heiraten!

Bianca ist 23 Jahre jung und arbeitet als Sozialversicherungsfachangestellte. Bei “Love Island” will sie nun endlich ihren Traummann finden. Im Interview mit KUKKSI hat die Beauty verraten, auf was sie in einer Beziehung besonders viel Wert legt und welche Zukunftspläne sie hat.

Während dem Lockdown war es für Singles schwierig, jemanden kennenzulernen. Das ist einer der Gründe, weshalb Bianca die Chance bei “Love Island” nutzen will und sich für das Datingformat beworben hat. “In der Corona-Zeit konnte man kaum jemanden kennenlernen. Das ist die perfekte Chance, um jemanden kennenzulernen und einfach eine coole Zeit zu haben. Ich möchte mich auch mal was Neues trauen”, erzählt die 23-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So will sie bei den Jungs punkten

Und wie will sie die Jungs um den Finger wickeln? “Ich bin sehr humorvoll und mit mir kann über alles reden – so kann ich die Jungs denke gut um den Finger wickeln.”, so die 23-Jährige. Bianca hat auch verraten, wie ihre Familie und Freunde mit ihrer Teilnahme bei “Love Island” umgehen. “Meine Mama war zuerst nicht so begeistert, aber dann habe ich ihr mehr erzählt davon. Sie hat gemeint, wenn es mein Traum ist, unterstützt sie mich auf jeden Fall. Mein Papa genauso und meine Freunde stehen auch hinter mir”, sagt sie uns.

Bianca hat schon Zukunftspläne

Es gibt einige Faktoren, welche ihr in einer Beziehung besonders wichtig sind. “Humor ist mir in einer Beziehung sehr wichtig. Man sollte also zusammen lachen können. Und auch Loyalität spielt eine wichtige Rolle für mich, aber auch Ehrlichkeit und Kommunikation”, meint Bianca. Sollte sie ihren Traummann finden, hat sie schon viele Pläne – sie will nicht nur heiraten, sondern auch Kinder und ein Traumhaus. “Ich hoffe, dass die nächste Beziehung, welche ich eingehen werde, die letzte sein wird. Mein Traum war immer mit 26 oder 27 Jahren, dass ich Kinder habe, ich heirate und ein Traumhaus habe. Und ich würde auch einige Katzen adoptieren”, offenbart die 23-Jährige. Und wer weiß: Vielleicht findet sie in der Datingshow ihren Traumboy, mit welchem sie genau diese Pläne umsetzen kann… “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Amadu spricht über No-Gos bei einer Frau!