„Lost“-Star Evangeline Lilly schwer gestürzt: „Mein Gehirn funktioniert nur noch eingeschränkt“

Nach einem dramatischen Sturz kämpft Evangeline Lilly mit den Spätfolgen. Nun gibt die Schauspielerin ein Gesundheitsupdate und verkündet eine Hiobsbotschaft zum Jahresstart.

Im Mai hatte Evangeline Lilly einen schweren Sturz. „Ich wurde am Strand ohnmächtig und fiel mit dem Gesicht zuerst auf einen Felsen“, schrieb sie damals in den sozialen Netzwerken. Der Unfall wurde zunächst „nur“ als schwere Gehirnerschütterung eingestuft und sie trug Platzwunden und Zahnverletzungen davon – doch jetzt teilt sie ein erschütterndes Gesundheitsupdate. Denn der Sturz hat offenbar langfristige Folgen.

„Ich habe also eine Hirnschädigung durch das Schädel-Hirn-Trauma“

„Die Ergebnisse der Scans liegen vor, und es wurden in allen Bereichen Auffälligkeiten festgestellt. Mein Gehirn funktioniert nur noch eingeschränkt. Ich habe also eine Hirnschädigung durch das Schädel-Hirn-Trauma, und möglicherweise spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle“, erzählt Evangeline Lilly in einem Instagram-Video.

Evangeline Lilly, die durch die Serie „Lost“ internationale Bekanntheit erlangte und zuletzt in der „Ant-Man“-Reihe zu sehen war, hat auch eine medizinische Vorgeschichte. Seit ihrer Kindheit leide sie an Ohnmachtsanfällen, als Kind wurde der „Marvel“-Star auf Epilepsie untersucht. Die Mediziner diagnostizierten bei ihr Hypoglykämie (Unterzuckerung).

Nun steht die Schauspielerin vor einem harten Kampf. „Es ist beruhigend zu wissen, dass mein kognitiver Abbau nicht nur mit den Wechseljahren zusammenhängt, aber beunruhigend, zu wissen, welch ein harter Kampf es sein wird, die Beeinträchtigungen rückgängig zu machen“, meint Evangeline Lilly.

Es stehen einige Therapien bevor: „Darauf freue ich mich nicht besonders, weil ich das Gefühl habe, dass harte Arbeit alles ist, was ich tue. Aber das ist okay.“ Dennoch versucht Evangeline Lilly, darin auch etwas Positives zu sehen: „Der kognitive Verfall […] hat mir geholfen, langsamer zu werden und ein erholsameres Jahresende 2025 zu erleben.“ Im Jahr 2024 hatte Lilly ihre Schauspielkarriere vorerst auf Eis gelegt und sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. In den sozialen Netzwerken ist die Schauspielerin jedoch weiterhin sehr aktiv.