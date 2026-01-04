Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    „Lost“-Star Evangeline Lilly schwer gestürzt: „Mein Gehirn funktioniert nur noch eingeschränkt“

    gepostet am

    Evangeline Lilly
    Instagram / evangelinelillyofficial

    Nach einem dramatischen Sturz kämpft Evangeline Lilly mit den Spätfolgen. Nun gibt die Schauspielerin ein Gesundheitsupdate und verkündet eine Hiobsbotschaft zum Jahresstart. 

    Im Mai hatte Evangeline Lilly einen schweren Sturz. „Ich wurde am Strand ohnmächtig und fiel mit dem Gesicht zuerst auf einen Felsen“, schrieb sie damals in den sozialen Netzwerken. Der Unfall wurde zunächst „nur“ als schwere Gehirnerschütterung eingestuft und sie trug Platzwunden und Zahnverletzungen davon – doch jetzt teilt sie ein erschütterndes Gesundheitsupdate. Denn der Sturz hat offenbar langfristige Folgen.

    „Ich habe also eine Hirnschädigung durch das Schädel-Hirn-Trauma“

    „Die Ergebnisse der Scans liegen vor, und es wurden in allen Bereichen Auffälligkeiten festgestellt. Mein Gehirn funktioniert nur noch eingeschränkt. Ich habe also eine Hirnschädigung durch das Schädel-Hirn-Trauma, und möglicherweise spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle“, erzählt Evangeline Lilly in einem Instagram-Video.

    Pripyat
    Lost Places: 7 verlassene Freizeitparks weltweit

    Evangeline Lilly, die durch die Serie „Lost“ internationale Bekanntheit erlangte und zuletzt in der „Ant-Man“-Reihe zu sehen war, hat auch eine medizinische Vorgeschichte. Seit ihrer Kindheit leide sie an Ohnmachtsanfällen, als Kind wurde der „Marvel“-Star auf Epilepsie untersucht. Die Mediziner diagnostizierten bei ihr Hypoglykämie (Unterzuckerung).

    Nun steht die Schauspielerin vor einem harten Kampf. „Es ist beruhigend zu wissen, dass mein kognitiver Abbau nicht nur mit den Wechseljahren zusammenhängt, aber beunruhigend, zu wissen, welch ein harter Kampf es sein wird, die Beeinträchtigungen rückgängig zu machen“, meint Evangeline Lilly.

    Es stehen einige Therapien bevor: „Darauf freue ich mich nicht besonders, weil ich das Gefühl habe, dass harte Arbeit alles ist, was ich tue. Aber das ist okay.“ Dennoch versucht Evangeline Lilly, darin auch etwas Positives zu sehen: „Der kognitive Verfall […] hat mir geholfen, langsamer zu werden und ein erholsameres Jahresende 2025 zu erleben.“ Im Jahr 2024 hatte Lilly ihre Schauspielkarriere vorerst auf Eis gelegt und sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. In den sozialen Netzwerken ist die Schauspielerin jedoch weiterhin sehr aktiv.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023