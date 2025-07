Lola Weippert kämpft gegen Vorurteile über Leben mit ADHS

Immer wieder werde Lola Weippert mit Vorurteilen über ADHS konfrontiert. Auf Instagram schildert die TV-Moderatorin nun deshalb, wir ihr Leben mit der Störung wirklich aussieht.

Mit ihrer ADHS-Erkrankung geht Lola Weippert in den sozialen Netzwerken offen um. Jedoch wird sie immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. „Du kannst gar kein ADHS haben, du bekommst dein Leben viel zu gut auf die Reihe“ – diesen Satz bekommt die ehemalige „Temptation Island“-Moderatorin häufiger zu hören. „Und er zeigt, wie wenig viele über ADHS wissen“, stellt die 29-Jährige klar.

Bei Instagram schreibt Lola Weippert: „Nur weil ich funktioniere, heißt das nicht, dass es leicht ist. Ich kämpfe täglich mit Reizüberflutung, emotionalen Achterbahnfahrten, innerer Unruhe, Aufschieberitis und tausend Gedanken gleichzeitig.“

So sieht der Alltag bei Lola Weippert mit ADHS aus

„ADHS ist nicht einfach nur “unkonzentriert sein”. Es ist das Gefühl, in einem Raum voller blinkender Neonlichter zu stehen, während alle anderen in Ruhe ein Buch lesen können. Es ist der tägliche Kampf mit Kleinigkeiten. Eine Mail beantworten. Eine Rechnung zahlen. Den Müll rausbringen. Dinge, die für andere selbstverständlich sind, fühlen sich für mich manchmal an wie Berge. Gleichzeitig sprudelt mein Kopf über vor Ideen. Ich kann in kürzester Zeit kreative Konzepte aus dem Nichts erschaffen. Ich denke wild, vernetzt, leidenschaftlich. Ich bin impulsiv, aber genau das macht mich auch mutig und echt“, so Lola Weippert.

Und weiter heißt es in dem Post: „Ich nehme Menschen intensiv wahr. Ich fühle alles. Immer. Und wenn mich etwas begeistert, explodiere ich förmlich vor Energie. ADHS ist nicht nur eine Herausforderung, es ist auch eine Superpower. Ich lerne immer mehr, mich nicht ständig zu hinterfragen, sondern mich zu verstehen. Mich nicht anzupassen, sondern eigene Wege zu gehen. ADHS ist keine Ausrede. Es ist einfach nur eine andere Art, die Welt zu erleben. Neurodivergenz bedeutet nicht, dass etwas mit dir falsch ist. Es bedeutet einfach nur, dass dein Gehirn anders funktioniert. Und das ist vollkommen okay.“

In einem weiteren Instagram-Beitrag geht Lola Weippert nochmal auf die Erkrankung ein. „ADHS bedeutet für mich aber nicht nur Struggle. Es bedeutet auch: Ich denke in Farben. Ich fühle in Wellen. Ich bin kreativ, spontan, leidenschaftlich. Ich sehe Verbindungen, wo andere Mauern sehen. Ich kann Menschen lesen, Energien spüren und mich mit voller Kraft in Herzensprojekte stürzen – wenn mein Fokus es zulässt. Aber es gibt auch Tage, da fühle ich mich falsch. Faul. Überfordert. Weil ich nicht funktioniere, wie man es von mir erwartet. Weil Struktur für mich manchmal wie ein Labyrinth ist. Weil mein Gehirn einfach anders funktioniert. Und trotzdem – oder gerade deshalb – schaffe ich so viel“, schreibt die 29-Jährige.

Lola Weippert moderiert neue Datingshow „City of Love“

Nach „Temptation Island“ bei RTL wird Lola Weippert künftig die Reise-Datingshow „City of Love“ in der ARD präsentieren. Mit einer Rikscha geht es durch Städte wie Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart. Die Teilnehmer lernen dort nicht nur die Städte, sondern auch die anderen Kandidaten kennen.