Lola Weippert geht in Socken oder barfuß auf öffentliche Toiletten

Lola Weippert gibt in den sozialen Netzwerken einen schonungslosen Einblick in ihr Privatleben. Die Moderatorin schockt die Community jetzt mit einem Geständnis – sie geht mit Socken oder barfuß auf öffentliche Toiletten.

Ob ihre ADHS-Diagnose, Mobbing-Erfahrungen oder ihren Tumor: Lola Weippert geht auch mit negativen Dingen aus ihrem Leben in den sozialen Netzwerken sehr offen um. Auch über ihre Krankheit Endometriose berichtet Lola Weippert: „Jeden Monat erlebe ich die quälenden Schmerzen, die für Außenstehende unsichtbar bleiben, und fühle mich oft missverstanden.“

„Ich gehe auch gerne in Socken oder barfuß im Flieger aufs Klo“

Nun überrascht und schockt sie zugleich mit einer skurrilen Beichte bei Instagram: Die Moderatorin geht mit Socken oder barfuß auf öffentliche Toiletten. „Ich gehe [in Socken] auf öffentliche Toiletten“, verrät die Influencerin in einem Video bei Instagram. Dabei hält sie ihre Socken in die Kamera. Doch damit nicht genug: „Manchmal bin ich auch barfuß“, gesteht die Moderatorin weiter. Sie habe damit absolut gar kein Problem: „Ich laufe auch barfuß durch Berlin. Ich gehe auch gerne in Socken oder barfuß im Flieger aufs Klo.“

Das Geständnis stößt auf geteilte Meinungen. Jedoch machen die User klar, dass sie das niemals machen würden. Denn schließlich sind öffentliche Toiletten nicht gerade bekannt dafür, hygienisch zu sein und sind meist dreckig – dennoch scheint Lola Weippert damit sehr locker umzugehen. „Sagt mir bitte, ich bin nicht die Einzige?“, fragt der TV-Star schließlich noch. Kurze Zeit später wird sie vom Gegenteil überzeugt.

„Ich will nach öffentlichen Toiletten oft sogar meine Schuhe desinfizieren. Niemals würde ich da mit weißen Socken rein“, meint ein Fan in den Kommentaren. „Was ist mit Schuhen? Alleine wenn ich dran denke, was ich schon alles auf öffentlichen Toiletten gesehen habe, würde ich das niemals barfuß oder mit Socken tun“, schreibt ein weiterer Nutzer.