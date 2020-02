Jenefer Riili: Das macht BTN-Alessia heute!

Jenefer Riili gehörte zwischen 2015 und 2018 zum festen Cast von „Berlin – Tag & Nacht“. Dann hat die Darstellerin die Serie verlassen – aber wie ging es für sie danach weiter?

Die Alessia-Darstellerin ist 2018 erstmals Mama geworden – das war auch der Grund für den Ausstieg bei BTN. Für die Baby-Pause hat sie sogar Berlin verlassen und ging nach München, um bei ihrer Familie zu sein. „Es wäre mir sehr lieb gewesen, das Babybett erst zur Geburt aufzubauen, aber es ist organisatorisch einfach nicht möglich, da ich auch meine Babypause in München verbringe“, schrieb die Soap-Beauty damals bei Instagram.

Jenefer Riili legte eine Baby-Bause ein

Die Liebe zur Schauspielerei hat sie jedoch nicht verloren. „Für alles, was man wirklich will, findet man einen Weg. Und das ist ja auch so ein typisches Beispiel, wo man auch einen Weg finden wird. Wenn [Matthias und ich] spielen wollen, vor der Kamera stehen wollen, finden wir eine Lösung, finden wir einen Kompromiss, dass es […] für uns alle drei passt“, verriet der Fanliebling damals in einem Interview mit RTLZWEI.

Wie ging es nach ihrem Serien-Aus weiter?

Nach ihrer Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht“ stand Jenefer Riili weiterhin vor der Kamera – jedoch nicht im TV, sondern bei YouTube. „Unsere Leidenschaft ist es auf jeden Fall, vor der Kamera zu stehen“, stellte die Darstellerin klar. Sie und Matthias Höhn kümmerten sich damals gemeinsam um ihren YouTube-Kanal. Bei Instagram ist sie auch sehr aktiv und postet dort regelmäßig Schnappschüsse mit ihrem Sprössling.

Comeback bei BTN?

Ein Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“ schließt Jenefer Riili nicht aus – jedoch unter einer Bedingung: „Mal schauen, ob es bald oder irgendwann ein Comeback von Alessia geben wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. […] Der Job fehlt mir natürlich auch, klar. Aber Milan ist einfach noch zu klein, um ihn irgendwie komplett alleine zu lassen oder abzugeben. Das würde mein Mama-Herz noch nicht schaffen. Und deswegen schauen wir mal, was die Zukunft bringt.“ Eine Rückkehr könnte sie sich also durchaus vorstellen… Schon gelesen? Julia Jasmin Rühle: Was macht BTN-JJ eigentlich heute?