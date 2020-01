Julia Jasmin Rühle: Was macht BTN-JJ eigentlich heute?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ spielte Julia Jasmin Rühle als „JJ“ ganze drei Jahre mit. Doch 2014 war dann endgültig Schluss: Die sexy Darstellerin hat die Serie verlassen! Doch was macht die Beauty eigentlich heute?

Die gebürtige Russin spielte in der RTLZWEI die Nageldesignerin „JJ“. „Sie ist eine Person, die sich keinen Kopf macht. Jung, aufgedreht, sehr naiv. ,JJ‘ konnte nie eigene Entscheidungen treffen und wusste auch nie, wo sie eigentlich hinmöchte. In der Männerwelt war sie sehr unerfahren und instabil“, sagte Julia Jasmin Rühle damals über ihre Rolle in der Bild-Zeitung.

Darum hörte sie wirklich bei BTN auf

Warum hat Julia Jasmin Rühle eigentlich Schluss gemacht? „Anfangs war ich euphorisch. […] Mit den Jahren wurde es schwieriger für mich, mit immer anderen Männern zu drehen. Es gab eine einschneidende private Situation: Ich brachte meine Tochter in die Schule. Sie war traurig, hatte Tränen in den Augen und sagte: ,Mama, ich möchte nicht, dass du im Fernsehen andere Männer küsst. Das tut mir weh!‘ Und es sei ihr peinlich und unangenehm. Das war einer der entscheidenden Punkte für mich, aufzuhören“, erzählte sie in dem Interview weiter.

Comeback bei Berlin – Tag & Nacht?

Ihr Ausstieg liegt schon 6 Jahre zurück – könnte sie sich ein Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“ vorstellen? „Ich weiß es nicht. Man soll niemals nie sagen“, erzählte die Soap-Beauty mal in einem Interview mit Promiflash. „Ich bin gespannt, ich bin für alles offen“, verriet sie weiter.

So ging es nach dem Serien-Aus weiter

Unter dem Namen Très Jolie erschien 2014 ihre Debütsingle „Bow!“ (You Gotta Kick It) – damit schaffte sie es in die TOP 20 der Singlecharts. Nach ihrem Ausstieg bei „Berlin – Tag & Nacht“ veröffentlichte sie ihre eigene Modelinie „JJR“ und tritt auch als DJane auf – unter anderem auch im Megapark auf Mallorca. Im Jahr 2015 nahm „JJ“ an „Promi Big Brother“ teil, wo sie den fünften Platz erreichte. Im Musikvideo „Alles Neu“ von Sebastian Hämer spielte sie 2016 mit und 2017 war sie neben Micaela Schäfer das Gesicht der Erotikmesse Venus. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ arbeitet noch heute als Erotikmodel, ist immer mal wieder auf Events zu sehen und ist auch Influencerin: Bei Instagram und Facebook hat sie eine riesige Fanbase.

Ihre Mutter ist verstorben

Julia Jasmin Rühle musste 2019 einen schweren Schicksalsschlag verkraften. „Meine Mami ist am Mittwoch ( mit 51 ) von uns gegangen! Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für so viel Unterstützung, Kraft und all die lieben Zeilen und Worte, die mich bisher erreicht haben! Es ist eine sehr sehr schwere Zeit und auf sowas kann man nie vorbereitet sein. Wo die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit! In ewiger Erinnerung Mami“, schrieb sie in einem emotionalen Statement bei Facebook.