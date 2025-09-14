Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    News

    „Linker Aufwiegler“: Trump-Berater droht ZDF-Reporter mit Visum-Entzug

    gepostet am

    Elmar Theveßen
    ZDF / Andreas Reeg

    Nach dem Mord an Charlie Kirk nehmen dessen Anhänger vor allem Kritiker des getöteten Influencers ins Visier. Auch ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen trifft nun diese Wut mit voller Wucht. 

    Seit Jahren berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Washington. Trump-Berater und Ex-Botschafter Richard Grenell kritisiert den Journalisten nun scharf und fordert sogar ein Visum-Entzug.

    Zuvor hatte der Korrespondent den Vize-Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, mit der Nazi-Ideologie des Dritten Reiches in Zusammenhang gebracht, wie die Bild-Zeitung berichtet. Stephen Miller ist Jude.

    Pascal aus "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich"-Pascal droht Operation - Bürgergeld-Empfänger muss in Klinik

    „Sein Visum sollte widerrufen werden!“

    „Sein Visum sollte widerrufen werden!“, fordert nun Richard Grenell, welcher Botschafter in Deutschland von 2018 bis 2020 war. Es gebe in Amerika keinen Platz für „diese Art von Aufwiegler“, poltert er weiter. Elmar Theveßen sei ein „radikaler linker Deutscher“, der „immer wieder zur Gewalt gegen Menschen“ aufrufen würde, so Richard Grenell.

    Das treffe vor allem auf Menschen zu, „mit denen er politisch nicht einer Meinung“, heißt es in einem Post auf der Plattform X. Und weiter: „Wenn man labilen Menschen erzählt, dass jemand aus dem Dritten Reich kommt, fordert man sie damit zum Mord auf.“ Ob das US-Außenministerium derzeit tatsächlich überlegt, das Visum für Elmar Theveßen zurückzuziehen, ist derzeit völlig offen.

    Elmar Theveßen stand für Aussagen bei Markus Lanz bereits in Kritik

    Zuvor wurde dem ZDF-Journalisten bereits vorgeworfen, Aussagen und Positionen von Charlie Kirk in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ falsch wiedergegeben zu haben. Über den ermordeten Influencer erklärte der Korrespondent, dass er unter anderem die Steinigung von Homosexuellen gefordert habe – zwar wurde das Charlie Kirk oft vorgeworfen, aber diese Aussage ist so nie gefallen.

    „Da sind rassistische Äußerungen, da sind minderheitsfeindliche Äußerungen, er gehört zu den Rechtsradikalen in den USA“, hatte Elmar Theveßen weiter bei Markus Lanz gesagt. Die Aussagen waren teilweise aus dem Zusammenhang gerissen – das ZDF entschuldigte sich daraufhin. Elmar Theveßen bedauerte, dass er nicht ausführlicher darauf eingegangen ist.

    In this article:

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023