„Lindenstraße“: Das machen die Darsteller heute

Im Jahr 1985 fing mit der „Lindenstraße“ alles an. Die Serie entwickelte sich zu einer festen Instanz in der deutschen Fernsehlandschaft. Fast 35 Jahre lief die TV-Serie, nach 1758 Folgen war Schluss – im Jahr 2020 lief die letzte Folge über die Bildschirme. Was machen die Darsteller heute?

Nach knapp 34 Jahren und 1758 Folgen war Schluss: Die „Lindenstraße“ wurde eingestellt. Am 29. März 2020 lief die letzte Folge der deutschen Kultserie. Damit endete eine TV-Ära. „Diese Entscheidung hat sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD nicht leicht gemacht. Denn die ‚Lindenstraße‘ ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet“, erklärte damals Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. Auch die Darsteller wurden Kult – aber wie ging es für sie nach dem Serien-Aus eigentlich weiter?

Das machen die Stars aus der „Lindenstraße“ heute

Marie-Luise Marjan (Helga Beimer)

Mit der Familie Beimer startete die „Lindenstraße“ am 8. Dezember 1985. Marie-Luise Marjan alias Helga „Mutter“ Beimer ist der wohl bekannteste Star aus der „Lindenstraße“. Im Laufe der Jahre erlebte Helga Beimer viele Höhen und Tiefen – sie verlor ihren Sohn und wurde geschieden. Nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Hans beendet sie ihr Hausfrauendasein und arbeitet in einem Reisebüro. Im Jahr 2015 sagte Marie-Luise Marjan über ihre Rolle: „Was ich interessant an Helga Beimer finde, ist ihre Mütterlichkeit, ihr Humor, ihre Durchsetzungskraft. Es macht mir immer wieder Spaß, diese Rolle zu verkörpern. Ihre Entwicklung in 30 Jahren der TV-Serie Lindenstraße bietet viele schauspielerische Facetten. Vom Hausmütterchen über die Selbständigkeit nach der TV-Scheidung zur Reisekauffrau mit eigenem Reisebüro bis zur taffen Rentnerin und Oma. Es ist ein Privileg dieser Serie, dass wir mit unseren Zuschauern älter werden dürfen.“ Die Schauspielerin lebte jahrelang in Köln, zog im Jahr 2022 nach Hamburg und kehrte 2023 ins Rheinland zurück. Im März 2021 starb ihr Partner Bodo Bressler, mit dem sie fast vier Jahrzehnte lang liiert war. Im Juni 2024 zog sich die Schauspielerin bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zu. Seit 1990 engagiert sich Marie-Luise Marjan bei UNICEF und beim Kinderhilfswerk PLAN International. Aus der Schauspielerei hat sich Marie-Luise Marjan nach dem Aus der „Lindenstraße“ nicht ganz zurückgezogen – im Jahr 2023 stand sie für „Inga Lindström – Hanna und das gute Leben“ und „SOKO Stuttgart“ vor der Kamera.

Joachim Hermann Luger (Hans Beimer)

Joachim Hermann Luger verkörperte die Rolle des Sozialarbeiters und Hausmannes Hans Beimer in der „Lindenstraße“. Von 1985 bis 2018 war der Schauspieler in der Serie zu sehen. Vor seiner Rolle in der „Lindenstraße“ spielte er in der Serie „Eine ganz gewöhnliche Geschichte“ und war in dem Film „Ihr habt meine Seele gebogen wie einen schönen Tänzer“ zu sehen. Nach dem Aus der „Lindenstraße“ hat sich der Schauspieler etwas zurückgezogen. Er präsentierte jedoch die Kochsendung „Lecker essen“ innerhalb der „Lokalzeit“ im WDR und machte sich als Bühnenschauspieler an verschiedenen Theatern des Ruhrgebiets einen großen Namen.

Moritz A. Sachs (Klaus Beimer)

Im Alter von sieben Jahren übernahm Moritz A. Sachs die Rolle des Klaus Beimer in der „Lindenstraße“. Nach zwei Scheidungen und einigen Karriereknicks als Journalist ist Klaus Beimer lange auf der Suche nach dem persönlichen Glück. Das glaubt er mit der Tunesierin Neyla endlich gefunden zu haben – bis er wieder neue Gefühle für seine einstige große Liebe Nina entwickelt. Neben der Schauspielerei ist er Regieassistent und Veranstalter des Internationalen Kurzfilmfestivals shnit in Köln. Im Jahr 2007 brachte Moritz A. Sachs als Produktionsleiter in der Schweiz das Musical „Die Schwarzen Brüder“ zu Uraufführung. Für Film und Musical betreibt er eine eigene Produktionsfirma. Im Jahr 2011 nahm der Schauspieler an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil und belegte den zweiten Platz. Zuletzt wirkte Moritz A. Sachs in den Serien „Die Füchsin: Alte Sünden“ (2023) und „Watzmann ermittelt: Sommerschnee“ (2024) mit.

Christian Kahrmann (Benny Beimer)

Christian Kahrmann wurde im Jahr 1985 als Benny Beimer in der „Lindenstraße“ bekannt und stieg im Jahr 1993 aus – später kehrte er kurzzeitig zurück. Ab 2012 betrieb er Berlin ein Café mit dem Namen „Kahrmann’s Own“ und musste während der Corona-Pandemie schließen. Im März 2021 lag er nach einer COVID-19-Infektion drei Wochen im künstlichen Koma. In der Zeit hat der Schauspieler auch seine Eltern verloren. Der Schauspieler ist Vater zweier Töchter, die 2007 und 2011 geboren wurden. Bis heute ist er der Schauspielerei treu geblieben und spielte in zahlreichen Produktionen mit – darunter „Tatort“, „Rentnercops“ oder auch „SOKO Leipzig“. Christian Kahrmann sorgte auch für negative Schlagzeilen: Im Mai 2016 verursachte der Schauspieler im Alkoholrausch einen Autounfall. Er teilte später mit, dass er wegen einer Alkoholkrankheit im Entzug war.

Ina Bleiweiß (Marion Beimer)

Zehn Jahre lang ist Ina Bleiweiß als Marion Beimer in der ARD-Serie zu sehen. Die aufmüpfige Teenagerin hat Mutter Beimer öfter Kopfschmerzen bereitet. Bereits als Kind wirkte die Schauspielerin in einigen DEFA-Filmproduktionen mit. Die Familie war 1983 von der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt. Nach dem Ausstieg in der „Lindenstraße“ wollte sie sich mehr dem Theater widmen, war aber auch noch in einigen TV-Produktionen wie beispielsweise in der Serie „In aller Freundschaft“ zu sehen. Sie leitete das Büro des Fastfood Theaters in München und ist ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie. Zudem hat sie eine Praxis als Paartherapeutin.

Irene Fischer (Anna Ziegler)

Von 1987 bis 2020 wirkte Irene Fischer in der „Lindenstraße“ mit – aber nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Drehbuchautorin. Gemeinsam mit Dorothee Schön hatte sie zuvor bereits die Drehbücher für den Kinofilm „Bumerang-Bumerang“ und den Fernsehfilm „Dr. Mad“ geschrieben. 1999 veröffentlichte sie das Sachbuch „Vorsicht, Dreharbeiten“ und gewährt einen Einblick hinter die Kulissen der „Lindenstraße“. Sie engagiert sich zudem für Menschen, welche an dem Down-Syndrom leiden. Im Jahr 2013 war sie Botschafterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes für Menschen mit Behinderung. Nach dem Serien-Aus der „Lindenstraße“ war Irene Fischer in keinen größeren TV-Produktionen mehr zu sehen und hat sich aus der Schauspielerei zurückgezogen.

Julia Stark (Sarah Ziegler)

Als ältestes Kind einer großen und problembeladenen Familie hat Sarah Ziegler schon früh Verantwortung übernommen. Sie macht Abitur und absolviert ein Jurastudium. Sie ist ehrgeizig und mag es, gefordert zu werden. Gespielt wurde die Rolle von Julia Stark. Im Jahr 2006 machte sie ihr Abitur, danach lebte sie in einer Wohngemeinschaft in Bonn. Nach dem Ausstieg war sie als Lehramtsreferendarin tätig.

Andrea Spatzek (Gabi Zenker)

In der „Lindenstraße“ verkörperte Andrea Spatzek die Rolle der Gabi Zenker. Neben der „Lindenstraße“ hatte die Schauspielerin vor allem TV-Rollen im Österreichischen Rundfunk. Bis auf den Kurzfilm „Cats of Ulthar“ im Jahr 2021 war die Schauspielerin nach dem Serien-Aus der „Lindenstraße“ in keinen größeren TV-Produktionen mehr zu sehen. Über viele Jahre machte sie sich jedoch als Theaterschauspielerin einen großen Namen.

Jo Bolling (Andreas „Andy“ Zenker)

Ab dem Jahr 1990 war Jo Bolling als Andy Zenker in der ARD-Serie zu sehen. Der Schauspieler hatte neben der „Lindenstraße“ vor allem viele Theaterrollen. Einer seiner wichtigsten Rollen war „Einer flog über das Kuckucksnest“. Besonders ab 1972 hatte der Schauspieler zahlreiche Rollen in Filmen und Fernsehserien. Seit dem Aus der „Lindenstraße“ ist es um Jo Bolling etwas ruhiger geworden.

Rebecca Siemoneit-Barum (Iphigenie „Iffi“ Zenker)

Für die Rolle der „Lindenstraße“ zog Rebecca Siemoneit-Barum im Alter von 12 Jahren nach Köln und wirkte in der Produktion von 1990 bis 2020 mit. Ihre Familie ging währenddessen mit dem Zirkus auf Tournee. Zwischen 2012 und 2014 legte die Schauspielerin in der „Lindenstraße“ eine Auszeit ein, während sie in zahlreichen Theaterproduktionen zu sehen war. Im Jahr 2015 nahm Rebecca Siemoneit-Barum in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und belegte den siebten Platz. „Meine Dschungel-Zeit war sehr schön und ich denke daran gerne zurück, denn es war eine unglaubliche Erfahrung“, sagte die Schauspielerin im Januar 2025 im exklusiven Interview mit KUKKSI. Im Jahr 2017 belegte sie als Sängerin in der RTL-Show „It Takes 2“ den zweiten Platz. Als Schauspielerin war sie 2022 zuletzt in „Die Passion“ zu sehen. 2010 trat sie in die CDU ein und kandidierte 2011 bei der niedersächsischen Kommunalwahl für den Kreistag des Landkreises Northeim und den Rat der Stadt Einbeck. Die Schauspielerin arbeitete sie im Organisationsteam für das Unterhaltungsprogramm der niedersächsischen Landesgartenschau Bad Gandersheim 2023. Rebecca Siemoneit-Barum ist Jüdin und ist sowohl deutsche als auch britische Staatsbürgerin. Sie ist mit dem Artisten Pierre Bauer verheiratet – das Paar hat zwei Kinder. Seit 2020 ist sie Schirmherrin des Bündnisses gegen Depression Süd-Niedersachsen.

Moritz Zielke (Momo Sperling)

Seinen ersten Auftritt in der „Lindenstraße“ hatte Moritz Zielke als Momo Sperling im Jahr 1992 und verkörperte den Vater der beiden Kinder von Iffi Zenker. Privat ist Musik seine größte Leidenschaft und spielt in der elfköpfigen Band Gaianaut sowie bei XPQ-21. Zusammen mit Architektin Wibke Schaeffer führt er in Köln eine Firma für nachhaltiges Design und ökologische Innenarchitektur. Zudem hat er einen Lehrauftrag für Designgeschichte an der FH Dortmund. Nach dem Ende der „Lindenstraße“ war der Schauspieler in keinen TV-Produktionen mehr zu sehen.

Knut Hinz (Hans-Joachim „Hajo“ Scholz)

„Der Tod des Handlungsreisenden“ im Jahr 1968 war das Filmdebüt von Knut Hinz. Mit der Rolle des Dr. Borsdorf in der ZDF-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ begann seine Karriere als Seriendarsteller. Große Bekanntheit erlangte er jedoch mit seiner Rolle Hans-Joachim „Hajo“ Scholz in der „Lindenstraße“ ab dem Jahr 1990. Neben der ARD-Serie war er in weiteren Produktionen wie beispielsweise dem „Tatort“ zu sehen. Einen großen Namen machte er sich auch als Theaterschauspieler im Staatstheater Braunschweig, Schauspielhaus Hamburg, Thalia-Theater und dem Ernst Deutsch Theater.

Georg Uecker (Carsten Flöter)

Bekannt wurde Georg Uecker als Dr. Carsten Flöter in der „Lindenstraße“. Im Jahr 1987 küsste er Günter Barton in der Serie – es war der erste schwule Kuss in einer deutschen Vorabendserie. Nach einem zweiten Kuss im Jahr 1990 mit Partner Martin Armknecht erhielten die Darsteller anonyme Morddrohungen. Georg Uecker wirkte auch in anderen TV-Formaten mit – so war er der Einflüsterer in der SAT.1-Comedyshow „Schillerstraße“. Dort stieg er dann jedoch aus, um sich auf Theaterprojekte konzentrieren zu können. Oft war er auch in der Sendung „Genial daneben“ zu sehen. Der Schauspieler engagiert sich in der Schwulenbewegung und erhielt 2010 für sein Engagement im Kampf gegen HIV und AIDS den ReD-Award. Im Jahr 2016 machte Georg Uecker seine HIV-Infektion öffentlich – in den vergangenen Jahren war offensichtlich, dass der „Lindenstraße“-Star gesundheitliche Probleme hat. Das sei laut seinen Angaben auf Nebenwirkungen der HIV-Blocker zurückzuführen. Die Diagnose habe er im Jahr 1993 erhalten.

Claus Vinçon (Georg „Käthe“ Eschweiler)

Von 1995 bis 2017 war Claus Vinçon als Georg „Käthe“ Eschweiler in der Vorabendserie zu sehen und war der Lebenspartner von Dr. Carsten Flöter. Er arbeitet nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor und Produzent. Am Theater wirkte er unter anderem in dem Stück „Der geile Günther“ mit. Claus Vinçon ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Seinen langjährigen Lebenspartner Ken Marco Gitzen heiratete er im Jahr 2020.

Hermes Hodolides (Vasily Sarikakis)

Hermes Hodolides verkörperte von 1985 bis zur Einstellung der Serie im Jahr 2020 den Restaurantbesitzer Vasily Sarikakis. Er absolvierte eine Schauspielausbildung und studierte danach Freie Malerei. Er ist Mitbegründer und technischer Leiter des Attis-Theaters in Athen. Der Schauspieler lebt heute in Euskirchen. Seit dem Serien-Aus der „Lindenstraße“ hat sich Hermes Hodolides aus der Schauspielerei zurückgezogen.

Sybille Waury (Tanja Schildknecht)

Sybille Waury studierte Japanologie, Kunstgeschichte und Germanistik. Zunächst startete sie ihre Karriere am Theater und trat als Mowgli im „Dschungelbuch“ und als Abigail in „Hexenjagd“ auf. Von 1985 bis 2020 verkörperte die Schauspielerin die Rolle der Tanja Schildknecht in der „Lindenstraße“. Für ihre Darstellung wurde Sybille Waury mit dem Bambi und der Goldenen Kamera geehrt. Neben der „Lindenstraße“ war die Schauspielerin in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen. Seit 2020 steht sie für die Serie „Dahoam is Dahoam“ vor der Kamera.

Anja Antonowicz (Nastya Pashenko)

Von 2002 bis 2004 hatte Anja Antonowicz eine Hauptrolle in der polnischen Serie „Na dobre i na złe“ (In guten und in schlechten Zeiten). Im Jahr 2005 kam sie zur „Lindenstraße“ und wurde dem deutschen Publikum als Nastya Pashenko bekannt. Im Jahr 2014 stieg die Schauspielerin aus der Serie aus, feierte im 2019 jedoch ihr Comeback. Inzwischen wirkte sie in vielen Produktionen mit. Für ihre Rolle als Vergewaltigungsopfer Maria in „Die Frau des Teppichlegers“ aus der Serie „Bella Block“ war sie für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. In der Komödie „Krieg der Frauen“ verkörperte sie das Au-pair-Mädchen Jolanta. Nach ihrem endgültigen Ausstieg aus der „Lindenstraße“ folgten weitere Engagements vor der Kamera – unter anderem in „Tatort“, „Polizeiruf 110“ oder „In aller Freundschaft“. Ihre letzten Rollen waren „Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt“ sowie „Einspruch, Schatz!“ im Jahr 2025.

Bill Mockridge (Erich Schiller)

William „Bill“ Mockridge ist ein kanadischer Schauspieler und Kabarettist. Er ist der Gründer des Bonner „Springmaus“-Theaters. Seit 1991 war der Schauspieler als Erich Schiller in der „Lindenstraße“ zu sehen. 2011 hatte er einen Gastauftritt in der Comedyserie „Pastewka“. Sein Buch „Je oller, je doller: So vergreisen Sie richtig“ veröffentlichte er im Jahr 2021 – darin beschäftigt er sich auf humorvolle Art mit dem Älterwerden. 2015 moderierte er den Goldenen Internetpreis für Senioren und präsentierte von 2017 bis 2020 die TV-Show „Mord mit Ansage“.

Sontje Peplow (Lisa Dagdelen)

Lisa Dagdelen hat es in der „Lindenstraße“ nicht immer allen einfach gemacht. Die Schauspielerin Sontje Peplow verkörperte die Rolle von 1991 bis 2020. Sie war auch in den Filmen „Angst“ und „Der Schrei der Liebe“ zu sehen. In ihrer Freizeit züchtet sie Bearded Collies. Zudem beherrscht Sontje Peplow auch die Gebärdensprache. Im Jahr 2009 heiratete sie ihren Freund. Das Paar hat zwei Kinder.

Erkan Gündüz (Murat Dagdelen)

Seit dem Jahr 1999 mischte Erkan Gündüz die „Lindenstraße“ als Murat Dagdelen ordentlich auf. Er kam später mit Lisa in der Serie zusammen. Davor war der Schauspieler vor allem auf der Theaterbühne präsent und spielte die Hauptfigur „Stanley Kowalski“ in „Endstation Sehnsucht“ und ein Jahr später den „Smirnoff“ in „Der Bär“. Neben der „Lindenstraße“ trat der türkische Schauspieler in „Jakobs Bruder“ (2007) und „Takiye – In Gottes Namen“ (2010) auf. In dem Kinofilm „Zelle“ war er 2006 zu sehen und wirkte auch in der RTL-Serie „Angie“ mit. Zudem arbeitet Erkan Gündüz auch als Regisseur.

Cosima Viola (Jaqueline „Jack“ Aichinger)

Von 2001 bis 2020 stand Cosima Viola als Jaqueline Aichinger, auch Jack genannt, für die ARD-Serie vor der Kamera. Ihr Seriendebüt feierte sie im Jahr 1998 in der Produktion „Der Fahnder“. Zuletzt war die Schauspielerin im Jahr 2021 in dem Kurzfilm „Mono No Aware“ zu sehen. Im Jahr 2016 posierte der „Lindenstraße“-Star für den Playboy und ist mit dem Schauspieler Valentin Schreyer liiert, welcher auch in der „Lindenstraße“ ihr Partner war.

Franz Rampelmann (Olaf Kling)

Von 1993 bis 2008 gehörte Franz Rampelmann zum festen Cast der „Lindenstraße“. Als Olaf Kling sorgte er öfter für Unmut in der ARD-Serie. Als Schauspieler vor der Kamera wirkte Franz Rampelmann von 1979 bis 2008 in über 20 Film- und Fernsehproduktionen mit – darunter „Der Alte“, „Derrick“, „Ein Bayer auf Rügen“ oder „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Im Jahr 2020 war er gemeinsam mit Julian Schlichtin im Podcast „18Uhr40“ zu hören, wo es um die letzte Folge der „Lindenstraße“ ging. Als Nicht-Mitglied hat er die Partei Bündnis 90/Die Grünen in mehreren Wahlkämpfen unterstützt. Franz Rampelmann ist bekennendes Mitglied von Scientology. Als die Partei davon erfuhr, distanzierte sie sich von dem Schauspieler. Trotz der Mitgliedschaft in der Sekte durfte der Schauspieler in der „Lindenstraße“ bleiben. „Wir leben in einer Demokratie. Was Herr Rampelmann in seinem Privatleben macht, geht uns nichts an“, erklärte damals ein Sprecher gegenüber Spiegel Online. Am Set habe er nie über Scientology gesprochen.

Birgitta Weizenegger (Ines Krämer)

Birgitta Weizenegger wurde dem deutschen Publikum als Ines Krämer in der „Lindenstraße“ bekannt. Die Rolle verkörperte die Schauspielerin von 1999 bis 2011. Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Filmemacherin ist Birgitta Weizenegger tätig. Mit ihrem Film „Herbstflattern“ feierte sie ihr Debüt im Jahr 2013 auf den Internationalen Hofer Filmtagen. Seit 2017 ist sie auch als Porträt- und Theaterfotografin tätig. Seit 2015 dreht sie mehrere Dokus vor allem für den MDR.

Marianne Rogée (Isolde Pavarotti)

Sie war die „Grande Dame“ der „Lindenstraße“ und sucht lange nach ihrem Platz im Leben, den sie schließlich an der Seite ihres Partners Bruno Skabowski findet: Marianne Rogée verkörperte die Rolle der Isolde Pavarotti von 1986 bis 2009, kam dann aber später für einige Gastauftritte zurück. Vor ihrer Rolle in der „Lindenstraße“ gehörte sie zum festes Ensemblemitglied am Theater am Dom in Köln. Weitere TV-Rollen spielte sie in „Die Wache und im Neunteiler “ sowie „…und im Keller gärt es“. Die Schauspielerin war auch in dem niederländischen Film „1000 Rosen“ zu sehen. Seit Jahren wirkt sie in WDR-Hörfunkproduktionen mit und tritt zudem als Chanson-Sängerin und Kabarettistin auf. Marianne Rogée hat eine Tochter und lebt in Köln.

Heinz Marecek (Bruno Skabowski)

Bruno Skabowski ist der leibliche Vater Gabi Zenkers (geborene Skabowski) und der Ex-Mann Rosi Kochs. Gespielt wurde die Rolle von Heinz Marecek. Ab 1968 spielte er an der Wiener Volksoper, von 1971 bis 1998 gehörte er dem Ensemble des Theaters in der Josefstadt an. Neben der „Lindenstraße“ ist auch er auch bekannt durch den Mehrteiler „Ringstraßenpalais“, aus der Serie „Die liebe Familie“ sowie aus der Filmreihe „Der Bockerer“. Im Laufe seiner Karriere wirkte er in über 90 Film-und-Fernsehproduktionen mit. Er lebt heute mit seiner Frau auf einer Finca auf Ibiza.

Jacqueline Svilarov (Nina Zöllig)

Die große Stärke von Nina Zöllig ist ihre einfühlsame emotionale Art, die sie zu einer guten Freundin und Partnerin macht. Wenn ihr Unrecht widerfährt, kann sie aber auch die Krallen ausfahren. Gespielt wurde die Rolle von Jacqueline Svilarov. Größere Rollen hatte die Schauspielerin auch in den Serien „Der Landarzt“ und „Für alle Fälle Stefanie“. Im Jahr 2006 zog sie sich für den Playboy aus. Mit ihrem Sohn lebt die Schauspielerin heute in Berlin.

Philipp Neubauer (Dr. Philipp Sperling)

Dr. Philipp Sperling wirkt konservativ, vielleicht sogar spießig. Doch der Schein trügt und setzt sich unter anderem für Umweltschutz ein. Er war zudem einige Jahre lang als Drehbuchautor für die Serie tätig. Zudem war er auch in „Tatort“ oder „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ zu sehen. Am Theater wirkte er in dem Stück „Die Schneekönigin“ mit, war in mehreren Kurzfilmen zu sehen und arbeitete auch als Sprecher in Radiosendungen.

Anna Nowak (Urszula Winicki)

Urszula Winicki kommt 1990 aus Polen in die „Lindenstraße“. Das Leben in der Großstadt genießt sie in vollen Zügen und wird für ihre ehrliche Art geschätzt. Neben der „Lindenstraße“ spielte Anna Nowak auch am Theater in Lodz, Warschau und Wien mit. 1998 posierte Anna Nowak für den Playboy. 2005 heiratete Anna Nowak den polnischen TV-Moderator Krzysztof Ibisz, vier Jahre später folgte die Trennung.

Sara Turchetto (Marcella Varese)

Marcella Varese wurde in Italien geboren und zog als Teenager mit ihrer Schwester Giovanna zu ihrem Vater in die „Lindenstraße“. Dort eröffnet sie später ein Café. Neben der „Lindenstraße“ hatte Schauspielerin Sara Turchetto eine Gastrolle in der Serie „Angie“. Zudem arbeitet sie auch als Sängerin und Songwriterin. 2021 wurde auf der Kompilation Ghost City Berlin ihr Song „I caught a ship“ veröffentlicht. Im August 2007 zog sie nach Berlin und studierte dort Soziologie und Philosophie.

Joris Gratwohl (Alexander „Alex“ Behrend)

Alex hat in der „Lindenstraße“ einige Scherben hinterlassen. Gespielt wurde die Rolle von Joris Gratwohl. Der einstige Fußballprofi des FC Aarau ließ sich von 1995 bis 1999 in Zürich als Schauspieler ausbilden. Neben der „Lindenstraße“ wirkte er in den Produktionen „SOKO München“, „SOKO Köln“, „Die Rettungsflieger“ und „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ mit. Er konnte auch einige Kinorollen ergattern – darunter „Das Wunder von Bern“ und „Grounding – Die letzten Tage der Swissair“. Zudem wirkt er auch am Theater mit und schieb mehrere Stücke.

Amorn Surangkanjanajai (Gung Pham Kien)

Der Vietnamese zieht seine Lebenskraft aus den Weisheiten des Konfuzius. Als Glücksfall erweist sich die Zusammenarbeit mit Ludwig Dressler. Der Schauspieler Amorn Surangkanjanajai wirkte auch in Produktionen wie „Tatort“, „Liebling Kreuzberg“ und „Die Rettungsflieger“ mit. Auch im Film „Der Fall Lucona“ war er zu sehen.

Diese Darsteller aus der „Lindenstraße“ sind verstorben

Ludwig Haas (Dr. Ludwig Dressler)

Dr. Ludwig Dressler ist Arzt für Allgemeinmedizin und führt viele Jahre eine eigene Praxis in der „Lindenstraße“. Später ging er in den Ruhestand – und genießt einen guten Ruf unter Nachbarn. Verkörpert wurde die Rolle von Ludwig Haas. Neben der „Lindenstraße“ war der Schauspieler in unzähligen Produktionen zu sehen. Ludwig Haas starb Anfang September 2021 in einem Krankenhaus in Neumünster im Alter von 88 Jahren.

Annemarie Wendl (Else Kling)

Annemarie Wendl spielte an Theatern ein ein weites Spektrum an Rollen. Ab Beginn der „Lindenstraße“ am 8. Dezember 1985 verkörperte Annemarie Wendl die Rolle der scharfzüngigen Hausmeisterin Else Kling. Im Jahr 2005 gab sie ihren Ausstieg aus gesundheitlichen Problemen bekannt. Im Jahr 2006 starb sie in der Episode „Abschied und Ankunft“ den Serientod. Einige Monate nach der Folge ist die Schauspielerin im Alter von 91 Jahren verstorben.

Willi Herren (Olli Klatt)

Olli Klatt ist in der „Lindenstraße“ dauerpleite und ist für die ein oder andere Intrige bekannt. Für Schauspieler Willi Herren war die Rolle in der ARD-Serie der Durchbruch. Zudem hatte er in zahlreichen anderen Produktionen einige Gastrollen. Später startete er auch als Sänger durch – auch am Ballermann. Dort trat er in dem Partykomplex Megapark auf. Willi Herren sorgte jedoch auch immer wieder für negative Schlagzeilen: In der ZDF-Reihe „37 Grad“ berichtete er 2012 erstmals von seiner Kokainsucht. Auch in der RTL-Reihe „Willi Herren im Drogensumpf“ ging es darum. Später musste er Privatinsolvenz anmelden. Am 20. April 2021 wurde Willi Herren tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden.

Auch diese Darsteller sind verstorben