Lilly Becker: Verplappert! Nächste Dschungelcamp-Kandidatin aus Versehen enthüllt?

Das war wohl sicher nicht geplant! Nachdem Lilly Becker als Dschungelcamp-Kandidatin offiziell bestätigt wurde, könnte sie nun versehentlich eine weitere Teilnehmerin enthüllt haben.

Lilly Becker gehört zum Cast der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Im Dschungelcamp will sich die Ex-Frau von Boris Becker von ihrer wahren Seite zeigen. „Viele Leute haben im letzten Jahr meinen Namen missbraucht und über mich gesprochen. Das hat mir innerlich geschadet. Ich war nicht mehr auf Social Media, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, was die Leute über mich denken. Und jetzt ist Schluss mit lustig: Lilly, zeig dich!“, sagt die 48-Jährige im Interview mit RTL.

Und weiter meint Lilly Becker: „Ich mache das nicht, um mich selbst zu entdecken, aber um meine Stärke wiederzufinden. Social Media und die Presse haben mich nicht gebrochen, aber ich habe mir selbst nicht vertraut. Ich habe mich zurückgezogen und das sollte man nicht. Du solltest immer zeigen, wie du bist und wo du bist.“

Seit mehreren Wochen wurde über den Cast im Dschungelcamp spekuliert. Neben Lilly Becker wurde auch Maurice Dziwak als Kandidat offiziell von RTL bestätigt. Die anderen Teilnehmer wurden noch nicht bekanntgegeben. Hat Lilly Becker aber nun aus Versehen eine weitere Kandidatin enthüllt?

Ist auch Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp dabei?

Bereits vor einigen Wochen hatte die Bild-Zeitung darüber spekuliert, dass auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp dabei ist. Der Sender hielt sich dazu bislang bedeckt. Ob die Noch-Ehefrau von Stefan Mross also tatsächlich nach Down Under fliegt, konnte noch nicht mit Gewissheit gesagt werden – doch ausgerechnet Lilly Becker könnte die Frage beantwortet haben.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung kommentierte Anna-Carina Woitschack die Teilnahme von Lilly Becker mit mehreren Emojis. Das hat auch Lilly Becker mitbekommen und kommentierte laut OK Magazin den Beitrag wie folgt: „Can’t wait to meet you (zu deutsch: Ich kann es nicht erwarten, dich kennenzulernen).“ Autsch!

Auch einigen Fans ist dieser Kommentar nicht entgangen. „Lilly Becker hat gestern in den Kommentaren indirekt bestätigt, dass Anna-Carina Woitschack ebenfalls ins Dschungelcamp zieht“, schreibt ein Zuschauer dazu. Hat damit Lilly Becker versehentlich verraten, dass Anna-Carina Woitschack zu den Dschungel-Kandidatinnen gehört? Die beiden Kommentare wurden später wieder gelöscht.