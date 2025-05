Liebes-Krise bei Mike Heiter und Leyla Lahouar: „Ich möchte NICHT mit diesem Menschen reden“

Für Mike Heiter und Leyla Lahouar ist 2024 DAS Jahr. Im Dschungelcamp funkte es zwischen den beiden, verliebten sich und wurden ein Paar. Doch nun erschüttert eine Liebes-Krise die Beziehung.

Leyla Lahouar machte ihrem Freund schwere Vorwürfe: Mike Heiter soll auf Ibiza mit anderen Frauen geflirtet haben. „Ich glaube, ich bin gerade im falschen Film. Wie können vergebene Männer, die vorhaben, zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben?“, fragte Leyla Lahouar bei Instagram.

Mike Heiter dementiert alle Vorwürfe

Mike Heiter dementiert die Vorwürfe deutlich. „Ich liebe diese Frau! Niemals würde ich das, was ich mit ihr habe, aufs Spiel setzen. […] Ich werde so was nie machen, ich habe so was noch nie gemacht und das ist für mich unterste Schublade. So ein Mensch bin ich nicht!“, betont der Reality-Star.

Zudem leugnet Mike Heiter, dass er sich nicht bei Leyla Lahouar gemeldet habe: „Ich hab ihr die ganze Zeit geschrieben, wo wir hin sind, was wir machen, von selber. Ich habe ihr den ganzen Tag geschildert, wie der Ablauf war […], um ihr das bestmögliche Gefühl als Mann zu geben.“

Mike Heiter und Leyla Lahouar entfolgen sich bei Instagram

Die Liebes-Krise scheint nun weiter zu eskalieren. Denn die beiden entfolgten sich bei Instagram. Außerdem verkündete Leyla Lahouar, dass sie derzeit nicht mit Mike Heiter reden will. „Ich bin einfach gerade an dem Punkt: Ich möchte nicht mit diesem Menschen reden, weil ich einfach maximal enttäuscht und sauer und traurig bin“, meint die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin bei Instagram. Und weiter betont sie: „Es kamen jetzt auch noch andere Sachen, ich weiß gar nicht, was ich von dieser ganzen Sache halten soll. Er kennt auch meine Toleranzgrenze, ich kenne seine. Wenn du die überschreitest, hast du selber Pech gehabt.“

Leyla Lahouar teilt dann noch weiter aus: „So wichtig wie er tut, ist es ihm auch nicht gewesen. Nach dem Ganzen wollte er noch in einen anderen Club feiern gehen, das ging nicht, weil er eine kurze Hose anhatte. Also wichtig war es ihm gestern auf jeden Fall nicht.“ Zu weiteren Gesprächen oder einer Versöhnung ist Leyla zurzeit nicht bereit – um die Situation zu verarbeiten, brauche sie zunächst Abstand.