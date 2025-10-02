Connect with us

    Liebes-Aus: Vicky bestätigt Trennung von Gigi Birofio

    gepostet am

    Gigi Birofio und Vicky
    Instagram / gigibirofio

    Luigi Birofio, auch Gigi genannt, machte erst im März seine Beziehung mit Vicky öffentlich. Doch nun ist schon wieder alles aus: Das Paar hat sich überraschend getrennt. 

    In den vergangenen Monaten posteten Gigi Birofio und Vicky zahlreiche Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken und schwebten auf Wolke sieben. Doch jetzt ist schon alles vorbei: Vicky bestätigte die Trennung im Netz.

    Vicky bestätigt die Trennung bei Instagram

    Bereits in den vergangenen Wochen vermuteten Fans eine Liebes-Krise bei dem Paar – und hatten damit recht! „Hallo Leute, wir sind getrennt! Bitte respektiert das und verschont mich mit unnötigen Kommentaren oder Nachrichten“, schreibt Vicky bei Instagram.

    Yasin Mohamed und Gigi Birofio
    Horror-Crash auf der Autobahn: Polizei ermittelt gegen Reality-Star Gigi Birofio

    „Es ist mir egal, wo er ist, mit wem er unterwegs ist oder was er gerade macht“

    In dem Statement heißt es weiter: „Es ist mir egal, wo er ist, mit wem er unterwegs ist oder was er gerade macht – ihr braucht mir nichts davon zu schicken. Ich möchte mir erstmal Zeit für mich nehmen und alles in Ruhe verarbeiten.“ Der Schmerz über die Trennung ist bei Vicky offenbar sehr groß. Weitere Details zum Liebes-Aus hat sie bisher nicht bekanntgegeben. Auch Gigi Birofio hat die Trennung bisher nicht kommentiert.

    Im Vergleich zu anderen Ex-Freundinnen von Gigi Birofio wollte Vicky nie groß in die Öffentlichkeit. „Sie mag das nicht. In der Zeit, in der wir etwas ohne Beziehung hatten (also Freundschaft plus, d. Redaktion), hat sie auch immer gesagt: ,Lass mich bitte da raus. Ich will nichts damit zu tun haben‘. Das ist gut, weil diese Welt ist sehr komisch“, sagte der Reality-TV-Star im Blitzlichtgewitter-Podcast.

    Die beiden haben sich laut der Bild-Zeitung damals ein Partner-Tattoo machen lassen – das ist mutig. Denn die Beziehungen von Gigi Birofio haben selten lange gehalten – und nun zählt auch Vicky zu seinen Ex-Freundinnen. Auch mit den Reality-TV-Ladys Michelle Daniaux und Dana Feist ist er nicht im Guten auseinandergegangen, welche nach der Trennung heftige Vorwürfe gegen den TV-Star erhoben hatten.

