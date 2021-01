Let’s Dance 2021: Diese Promis sind dabei!

Bei RTL startet im Februar die neue Staffel von “Let’s Dance”. Und da sind einige Überraschungen dabei: Unter anderem wird Ex-“Tagesschau”-Sprecher Jan Hofer das Tanzbein schwingen. RTL hat auch alle weiteren Stars enthüllt.

Nach 35 Jahren hat sich “Mr. Tagesschau” von der Nachrichtensendung verabschiedet – aber nicht von der Fernsehbühne. Denn Jan Hofer wird in der neuen Staffel von “Let’s Dance” das Tanzbein schwingen, wie RTL offiziell bekanntgegeben hat. Er selbst ist ein großer Fan der Show und nun selber dabei. Eine weitere Sensation ist auch Auma Obama – sie ist die Halbschwester von Barack Obama und fegt ebenfalls über das Tanzparkett.

Neben Jan Hofer und Auma Obama sind auch diese Promis dabei

Der jüngste Kandidat der diesjährigen Staffel ist Simon Zachenhuber – der 22-Jährige ahat als Profiboxer in der Show nicht die schlechtesten Chancen. Dabei ist auch Nicolas Puschmann – der “Prince Charming” wird in der Show mit einem Mann tanzen. “Das der jetzt in Erfüllung gegangen ist, ehrt mich!”, sagt der 29-Jährige. In der neuen Staffel sind auch Schauspielerin Senna Gammour, Schauspieler Erol Sander, Moderatorin Lola Weippert, Sängerin Ilse DeLange, Ex-DSDS-Teilnehmerin Vanessa Neigert, Sportmoderator Kai Ebel sowie Fußballstar Rúrik Gíslason.

Mickie Krause und Kai Ebel rocken auch das Tanzparkett

Und auch ein echter Mallorca-Star gehört zu den Kandidaten, denn Ballermann-Ikone Mickie Krause nimmt auch an “Let’s Dance” teil. “Ich mache bei “Let’s Dance” mit, um zu beweisen, dass man auch mit zwei linken Füßen tanzen kann”, sagt er. GZSZ-Schauspielerin Valetina Pahde will ebenfalls “Dancing Star 2021” werden. Bis die neue Staffel von “Let’s Dance” startet, müssen die Zuschauer aber noch etwas warten: Die Kennlern-Show zeigen RTL und TVNOW am 26. Februar 2021. Eine Woche später starten dann die regulären Folgen. An dem Sendeplatz ändert sich nichts – auch diesmal läuft die Show immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Es hat gefunkt: Luca Hänni und Christina Luft sind ein Paar!