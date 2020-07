Es hat gefunkt: Luca Hänni und Christina Luft sind ein Paar!

Bei „Let’s Dance“ fegten Luca Hänni und Christina Luft über das Tanzparkett. Nach der Show hat es zwischen dem Sänger und der Tanztrainierin gefunkt. Die beiden bestätigten jetzt, dass sie ein Paar sind!

In der RTL-Show zählten Luca Hänni und Christina Luft wohl zu den süßesten Tanzpaaren der diesjährigen Staffel. Schon lange haben die Fans spekuliert, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte – bisher haben sie es abgestritten.

Die beiden brauchten Anlauf

Nun haben die beiden ihre Liebe bestätigt und das erste Pärchen-Interview gegeben. „Also wir haben uns ja kennengelernt, immer mehr kennengelernt und dann wurde das mehr und jetzt sind wir zusammen. Und ich find’s schön“, erklärte Luca Hänni gegenüber RTL. „Wir sind beide sehr, sehr schüchtern, tatsächlich. Wir brauchten beide Anlauf“, erinnerte sich Christina Luft. Keiner hatte sich getraut, den ersten Schritt zu machen – Luca Hänni ergriff dann aber die Initiative.

Luca & Christina sprechen über ersten Kuss

„Ich glaube, wir haben es eigentlich beide gewusst und wahrscheinlich hat es auch jeder andere schon gewusst, aber wir brauchten einfach ein bisschen länger“, so die Profitänzerin weiter. „Es war auch gut, als ich nicht mehr seine Trainerin war. Die Situation ändert sich dadurch auch viel. Ich war vorher immer die, die gesagt hat, wo es lang geht und was zu tun ist. Als das weggefallen ist, dann war das Verhältnis ein ganz anderes“, verriet Christina Luft. In dem Gespräch berichteten die beiden sogar vom ersten Kuss – der soll bei ihr zu Hause stattgefunden haben.