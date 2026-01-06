„Lebensgefahr“: Experten warnen vor Schnee-Orkan

Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Doch jetzt wird es richtig ungemütlich: Ein Schnee-Orkan steht bevor! Experten warnen zudem vor lebensgefährlichem Eisregen.

Schnee und Eis legen halb Europa lahm. Denn nicht nur Deutschland hat mit dem eiskalten Winter zu kämpfen. Seit Tagen gibt es unter anderem vor Schnee und Glätte zahlreiche Unwetterwarnungen. Eine Besserung ist jedoch nicht in Sicht – ganz im Gegenteil. Die Wetterlage verschlimmert sich dramatisch.

Schnee-Orkan erreicht Deutschland

Ab Donnerstag peitscht ein Schnee-Orkan über Deutschland. Am Freitag drohen zudem heftige Schneefälle. Es knallt ordentlich, wenn sich das Orkantief nach Deutschland schiebt. Es werden Orkanböen mit bis zu 140 km/h erwartet. Selbst in tieferen Lagen drohen schwere Sturmböen um 100 km/h, berichtet auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Weil der Sturm langsam über das Land hinwegzieht, besitzt er auch ein erhöhtes Zerstörungspotenzial.

„In Hamburg, Schleswig-Holstein, Ostdeutschland und Niedersachsen erwartet uns regelrechter Dauerschneefall mit fünf bis zehn, vereinzelt sogar fünfzehn Zentimetern Neuschnee innerhalb von sechs Stunden. Das ist eine Extremlage!“, sagt Wetter-Experte Dr. Karsten Brandt in der „Bild“-Zeitung.

„Auf den Straßen besteht am Donnerstag und am Freitag Lebensgefahr!“

Es drohen Schneeverwehungen in Zusammenhang mit Eisregen – eine gefährliche Situation. Denn diese Mischung sorgt für eine extreme Glätte in Deutschland. Der Wetter-Experte warnt eindringlich: „Planen Sie um, bleiben Sie zu Hause. Auf den Straßen besteht am Donnerstag und am Freitag Lebensgefahr!“

Minus 15 Grad: Temperaturen rauschen in den Keller

Nach der turbulenten Wetterlage am Donnerstag und Freitag beruhigt sich zwar das Wetter am Wochenende etwas, aber der Winter bleibt – und es wird bitterkalt. Die Temperaturen rauschen bis zu minus 15 Grad in den Keller – an den Alpen sind sogar bis zu minus 20 Grad möglich. Nach dem Wochenende könnte der eisige Winter dann endlich eine Pause einlegen – es setzt sich Warmluft durch und sorgt zumindest für etwas mildere Temperaturen.