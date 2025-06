Lauren Miller: „Real Housewives“-Produzentin stirbt bei Geburt ihres zweiten Kindes

Das Familienglück von Lauren Miller schien perfekt. Die „Real Housewives“-Produzentin erwartete ihr zweites Kind. Dann kam es zu einer Tragödie: Bei der Geburt ihres Babys ist sie verstorben.

Was genau bei der Geburt am 9. Juni passiert ist, hat die Familie bisher nicht veröffentlicht. Nachdem das Baby das Licht der Welt erblickt hat, verstarb Lauren Miller. Jackson überlebte die Geburt, wurde danach auf der Säuglings-Intensivstation versorgt und ist mittlerweile wieder bei seinem Vater und seine Schwester, wie RTL berichtet.

Lauren Miller stirbt bei der Geburt – ihr Sohn überlebt

Den tragischen Tod von Lauren Miller hat die Produktionsfirma Shed Media in einem Statement veröffentlicht. „Mit gebrochenen Herzen müssen wir mitteilen, dass unsere geliebte Kollegin Lauren unerwartet gestorben ist“, hieß es in einem Post. Und weiter: „Lauren hinterlässt ihren Ehemann Kevin, ihre drei Jahre alte Tochter Emma und ihren neugeborenen Sohn Jackson.“

„Er ist ein Engel und er isst und schläft wie ein Weltmeister“, teilt Kevin auf der Crowdfunding-Plattform „GoFundMe“ mit und startete eine Spendenkampagne. Mittlerweile sind über 125.000 Euro zusammengekommen. Er ist Vater von zwei Kindern und Witwer – eine komplizierte Situation für Kevin und benötigt deshalb jegliche Unterstützung. „Er hat einen langen Weg vor sich“, schreiben Kollegen von Lauren Miller. Und weiter führen sie aus: „Das Loch, das Lauren in dieser Welt und in ihrer Familie hinterlassen hat, ist unmöglich, jemals wieder zu füllen.“

„Von all den Sachen, die Lauren am meisten liebte, war das Muttersein an erster Stelle“, so die Produktionsfirma. Und weiter: „Dafür zu sorgen, dass es ihren Kindern gut geht, würde ihr alles bedeuten.“ Sie arbeitete als Produzentin für die Reality-Serien „Real Housewives of New York City“ und „Real Housewives of Salt Lake City“ mit.