„Lassen Sie sich am besten gleich einäschern“: Krebskranke Ex-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner beleidigt

Dieser Vorfall macht fassungslos! Die Mainzer Ex-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner ist in Erfurt massiv beleidigt worden. Die 58-Jährige hat den Zwischenfall auf Instagram öffentlich gemacht.

Die Mainzer Politikerin Tabea Rößner ist schwer erkrankt. Den Beginn ihres „neuen Lebens nach dem Bundestag“ habe sie sich anders vorgestellt, teilte sie damals bei Instagram mit. Die Grünen-Politikerin schrieb weiter: „Ab Mitte März werde ich mich einer Chemotherapie unterziehen. Daher werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten eher selten von mir lesen.“

„Lassen Sie sich am besten gleich einäschern“

Tabea Rößler war nun mit einer Freundin unterwegs und hat nun einen schrecklichen Vorfall öffentlich gemacht. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete wurde in einer Straßenbahn in Erfurt übel beleidigt. „So etwas habe ich noch nie erlebt. In der Straßenbahn in Erfurt Richtung Hbf. Eine Frau, Anfang/Mitte 30, gepflegte Erscheinung, sagt plötzlich zu mir: ‚Sie sollten mal zum Frisör gehen! So, wie Sie aussehen, das sieht so scheiße aus. Lassen Sie sich am besten gleich einäschern'“, schrieb die Politikerin bei Instagram.

„Ich war im ersten Moment sprachlos, hab dann aber geantwortet, dass ich Krebs habe. Darauf ihre Antwort: ‚Das ist mir scheißegal.‘ Als meine Freundin sie fragte, ob sie immer so zu ihren Mitmenschen sei, sagte sie: ‚Nur zu Ihnen, weil Sie scheiße sind. Sie Arschlöcher.‘ Betretenes Schweigen und Kopfschütteln bei den anderen Fahrgästen“, so Tabea Rößler weiter.

Auch ihre Freundin, mit welcher Tabea Rößler unterwegs war, war sprachlos. Der Post habe hohe Wellen geschlagen. Über 1.000 Kommentare und viel Solidarität habe sie erfahren. „Das tut natürlich auch gut“, sagt die Politikerin in einem Interview mit RTL. Der Vorfall habe sie aber dennoch getroffen: „Ich lasse das auch nicht so doll an mich ran, aber ich wäre ja sonst auch irgendwie kein Mensch, wenn mich das nicht schon auch irgendwie verletzen würde.“

Zwei Tage nach der Bundestagswahl im Februar 2025 bekommt Tabea Rößner die Schockdiagnose Darmkrebs in Stadium vier mit Metastasen. „Ich hatte erst ein Jahr vorher noch eine Darmspiegelung. Und da haben die gesagt, alles ist in Ordnung. […] Deshalb hat das mich schon ganz schön umgehauen“, erinnert sich die 58-Jährige im RTL-Gespräch.

Die Politikerin entschied sich, zu kämpfen – schon allein wegen ihrer Töchter. Tabea Rößler hatte schon mehr als 15 Chemotherapien hinter sich. Sie habe das bisher gut verkraftet, aber gibt auch zu: „Aber es greift schon den Körper ganz schön an.“ Mit gesunder Ernährung und Sport versucht sie sich, fit zu halten.