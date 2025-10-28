Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Kurz vor seinem Tod postete er noch ein Video: Influencer Ben Bader stirbt mit 25 Jahren

    gepostet am

    Ben Bader
    benhbader / Instagram

    US-Influencer Ben Bader ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Seine Freundin bestätigte den plötzlichen Tod und habe erklärt, dass es keine Anzeichen für eine Krankheit gegeben habe. Nur wenige Stunden vor seinem Tod postete er noch ein Video. 

    Ben Bader war für seine Finanz- und Lifestyle-Videos bekannt. Der in Miami (Florida) lebende Content-Creator ist am 23. Oktober völlig unerwartet im Alter von 25 Jahren verstorben. Seine Freundin Reem gab in einem emotionalen Video den Tod von Ben Bader bekannt.

    „Die letzten Tage waren die härtesten Tage meines ganzen Lebens. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt“, sagt sie in dem Clip. „Ben war der netteste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe“, so die trauernde Freundin. Ben Bader war immer „positiv eingestellt“ und habe „wirklich jeden Menschen, den er traf, geliebt.“

    Xatar
    Rapper Xatar (†43) sprach kurz vor seinem Tod noch über das Sterben

    „Im Moment weiß niemand etwas, es scheint extrem plötzlich passiert zu sein“

    Zur Todesursache gibt es bisher keine Details. Auch Krankheiten waren nicht bekannt. „Ich denke, seine Familie sollte es bald erfahren. Aber im Moment weiß niemand etwas, es scheint extrem plötzlich passiert zu sein“, schildert seine Freundin. „Wir wollten an diesem Abend noch zusammen essen gehen. Ich hatte noch ein paar Stunden vor seinem Tod mit ihm über FaceTime gesprochen und er war so glücklich und ganz normal, er lächelte nur und war so witzig“, sagt sie weiter.

    Reem fühle sich „verloren“. „Das war die Person, die ich heiraten wollte, mit der ich Kinder haben wollte, mit der ich so viele Pläne hatte“, heißt es in dem emotionalen Statement. Wenige Stunden vor seinem Tod hat Ben Bader noch ein Video gepostet. Dort erklärte der Influencer, dass er sich neu orientieren wollte: „Ich fühle mich am besten, wenn ich vorankomme.“ Ben Bader hatte auf Instagram, X und TikTok mehr als 200.000 Follower.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023