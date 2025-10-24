Kurz nach Verlobung: Bodybuilding-Champion stirbt mit 31 Jahren

Erst vor wenigen Wochen wurde Kadu Santos brasilianischer Meister und wollte bald heiraten. Nun ist der Bodybuilder im Alter von nur 31 Jahren plötzlich gestorben.

Der brasilianische Bodybuilder Ricardo Nolasco Dos Santos, besser bekannt unter dem Namen Kadu Santos, ist tot. Nur wenige Wochen zuvor machte er seiner Freundin auf der Bühne einen Heiratsantrag.

„Der traurigste Tag meines Lebens. Mein geliebter Sohn“

Sein Vater Amauri Santos bestätigte die traurige Todesnachricht in den sozialen Netzwerken. „Der traurigste Tag meines Lebens. Mein geliebter Sohn“, schrieb er in einem emotionalen Post bei Instagram.

Ricardo Nolasco Dos Santos war elfmaliger Bodybuilding-Champion und wurde vor einigen Wochen brasilianischer Meister im Superschwergewicht. Zudem war er auch Personal Trainer und Influencer – bei Instagram hatte er über 13.000 Fans und gab dort Fitness-Tipps.

Mit seiner Freundin war er seit August 2021 zusammen – im Internet haben die beiden viele Schnappschüsse zusammen gepostet. Am 19. Juli 2025 hat Ricardo Nolasco Dos Santos seiner Freundin auf der Bodybuilding-Bühne einen Antrag gemacht.

Nach dem Antrag schrieb seine Freundin bei Instagram: „Ich liebe dich von ganzem Herzen, ich bewundere dich und bin sehr stolz darauf, wie wir uns gemeinsam im Laufe der Jahre entwickelt haben. Danke, dass du mich immer dazu bringst, die beste Version von mir selbst zu sein. Ich würde dich immer wieder wählen, um dieses verrückte Leben mit mir zu teilen!“

Der Tod hat große Bestürzung ausgelöst. Bodybuilder Diego Wiegand schrieb in den sozialen Netzwerken: „Heute wird im Himmel sicherlich gefeiert. Kadu war ein außergewöhnlicher Mensch, ein herausragender Sportler und inspirierender Trainer. […] Du hast auf der Erde bleibende Spuren hinterlassen und wirst für all das, was du als Mensch warst, immer in Erinnerung bleiben.“ Zur Todesursache sind bisher keine Details bekannt.