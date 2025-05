Krümel zum Tod von Naddel (†60): „Du warst ein großartiger Mensch“

Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Über Jahre hinweg trat sie im Krümels Stadl in Paguera auf Mallorca auf. Im Interview mit KUKKSI meldet sich die Lokal-Besitzerin jetzt zu Wort.

Nadja „Naddel“ Abd el Farrag ist tot. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und Ex von Dieter Bohlen verstarb am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren. Die Todesursache soll Organversagen gewesen sein, wie RTL berichtet.

Erst am 5. März hatte sie ihren 60. Geburtstag gefeiert. Wie es ihr zu diesem Zeitpunkt ging, ist völlig unklar. Schon lange hatte die bekannte Persönlichkeit jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt an Leberzirrhose. Dafür machte sie die Medikamente, die sie gegen ihre ADHS-Erkrankung nehmen musste, verantwortlich.

Auch die Finger von Alkohol konnte sie nicht lassen. In ihrem Buch gab sie zu: „Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche und war überzeugt, dass bei diesen geringen Mengen keine Schädigung zu erwarten war. Aber anscheinend war selbst das noch zu viel für meine gestresste Leber, wie die neuesten Werte anzeigten.“

Krümel über Naddel: „Du hast mich mit deiner einzigartigen Art oft zum Lachen gebracht“

Im Krümels Stadl in Paguera auf Mallorca trat Naddel immer wieder auf. Die Lokal-Besitzerin reagierte geschockt auf die Todesmeldung. Auf Anfrage von KUKKSI richtet Marion Pfaff direkt einige Worte an Naddel: „Viele Jahre haben wir sowohl in Deutschland als auch bei mir in Krümels Stadl gemeinsam auf der Bühne gestanden. Du hast mich mit deiner einzigartigen Art oft zum Lachen gebracht. Allerdings hast du es genauso gut verstanden, mich zur Weißglut zu bringen.“

Und weiter erklärt sie: „Aber die schönen Zeiten mit dir haben immer überwogen…!! Du warst immer so wie du warst und hast dich nie verbiegen lassen! Allerdings konntest du dich noch so anstrengen wie du wolltest, die Presse hat über dich immer nur das geschrieben, was sie sehen wollte. Aus einem Apfelsaft wurde ein Wodka Energy gemacht, aus einem Glas Wasser Wodka pur. Viele durften dich leider nicht so kennenlernen wie ich! Dafür bin ich sehr dankbar, denn du warst ein großartiger Mensch. Erschrocken über deinen Tod denke ich jedoch an all die guten Zeiten, die ich mit dir erleben durfte!! Ruhe in Frieden! Deine Krümel“