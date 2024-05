Krebskranke Madison Baloy stirbt im Alter von 26 Jahren!

Madison Baloy wurde durch TikTok bekannt und begeisterte dort hunderttausende Follower. Nun gibt es traurige Nachrichten: Die Influencerin ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben.

Bei TikTok hatte Madison Baloy knapp 500.000 Fans und begeisterte ihre Community mit vielen Clips. Im Alter von 26 Jahren ist die Influencerin jetzt verstorben. Die traurige Todesnachricht verkündete ihr Verlobter Louis Rishe gegenüber dem Magazin People.

Ihr Verlobter bestätigt die Todesnachricht

„Madison ist letzte Nacht friedlich verstorben“, sagte er. „Sie ist so besonders. Ich bin gestern 27 geworden. Ich habe den ganzen Tag ihre Hand gehalten und das war alles, was ich brauchte!“, so ihr Partner. In den letzten Stunden sei Louis Rishe rund um die Uhr bei ihr gewesen.

Madison Baloy ging mit ihrer Krebserkrankung offen um

Madison Baloy litt an einer Krebserkrankung. Mit ihrer Krankheit ging die Influencerin in den sozialen Netzwerken offen um. Ihr Leidensgeschichte begann im Jahr 2022: Sie glaubte, dass sie Magenprobleme hatte und hat sich von einem Arzt untersuchen lassen. Schließlich stellte sie ihre Ernährung um – jedoch haben sich die Beschwerden nicht gebessert und wurden sogar noch schlimmer.

Mehrere Krebstumore drückten auf ihren Dickdarm

Später hat sie Blut gebrochen. Daraufhin wurden Anomalien im Dickdarm von Ärzten festgestellt. Anschließend musste sie sich einer Operation unterziehen. Nach dem Eingriff bekam die Influencerin eine Schock-Diagnose: Mehrere Krebstumore drückten auf ihren Dickdarm – das habe letztendlich auch die Schmerzen verursacht.

Sie fühlte sich damals „alleine und isoliert“. Deshalb berichtete Madison Baloy in den sozialen Netzwerken über ihre Krankheit und hat ihre Follower daran teilhaben lassen. „Ich wusste, dass ich viel zu sagen hatte. Jede einzelne Emotion zu erleben, solange wir hier sind, ist wichtig. Denn wir werden nicht lange hier sein“, sagte die Influencerin damals.