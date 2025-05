Krebs-Erkrankung von Patrice: Daniel Aminati wehrt sich gegen Hater

Die Krebserkrankung von Patrice Aminati ist nicht mehr heilbar. Trotz der grausamen Realität gibt sie nicht auf. Daniel Aminati gibt jetzt ein Gesundheitsupdate und wehrt sich gleichzeitig gegen Hater.

Im Frühjahr 2023 wurde bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs festgestellt. Ein Schicksalsschlag, welcher das Leben der Familie komplett veränderte. Es folgten unzählige Untersuchungen und Therapien. Trotz der schweren Erkrankung geht die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati ihrem Job als Designerin nach. Diese Tatsache sorgt jedoch bei einigen Hatern für Kritik – und behaupten sogar, dass Patrice Aminati gar nicht so schwer krank sein könne.

„Wir sind froh, wie es ist, dass meine Frau derzeit außer Lebensgefahr ist“

Die Kritik will Daniel Aminati nicht auf sich sitzen lassen. „Wir sind froh, wie es ist, dass meine Frau derzeit außer Lebensgefahr ist. Sie steckt noch mitten in der Therapie, nimmt nach wie vor täglich ihre Tabletten und das Thema Krebs ist bei uns noch lange nicht vorbei – das wissen wir auch. Aber meine Frau ist sehr, sehr tapfer und natürlich, wenn sie vor der Kamera steht, wenn sie den Tag begrüßt, versucht sie, eine gewisse Form der Haltung anzunehmen“, sagt der Moderator bei Instagram.

Zudem macht er auch deutlich, wie ernst die Lage seiner Frau war. Denn noch vor rund einem Jahr war Patrice Aminati dauerhaft in Lebensgefahr. „Ich will nur sagen, uns geht es den Umständen entsprechend gut, wir schreien hier nicht ‚Hurra‘, aber wir ergeben uns auch nicht. Meine Frau weigert sich, in die Opferhaltung zu gehen und deshalb kann sie so stehen. Natürlich fällt es ihr nicht leicht, aber – und das bewundere ich an meiner Frau – sie versucht, aus allem das Beste zu machen“, meint er in dem Statement weiter.

Vor einigen Wochen sprach Patrice Aminati selbst über ihre Erkrankung – und machte auch klar, dass diese nicht heilbar ist. „Ich bin ja in palliativer Behandlung, Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar“, berichtete sie in einem Interview mit dem Wochenblatt. Und weiter erzählt sie: „Ich möchte nicht jetzt, mit 30, resignieren. Ich will zumindest gehofft haben. Wenn ich keine Träume hätte: Warum sollte ich dann morgens aufstehen?“