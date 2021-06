Krass Schule-Vince: Brutaler Angriff von seinem Vater?

Vince bleibt in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ dem Unterricht fern, was Carmen und Dietrich extrem besorgt. Sie fürchten, dass sein Vater erneut gewalttätig geworden ist. Max steht derweil vor einer schweren Entscheidung, während Linus in Sachen Coolness punkten will.

Wo ist Vince? Als er nicht zur Schule kommt, befürchten Carmen und Dietrich das Schlimmste. Wurde er von seinem Vater so sehr verprügelt, dass er sein Zuhause nicht mehr verlassen konnte? Linda setzt derweil Max die Pistole auf die Brust: Bis heute Abend soll er sich entscheiden, ob er mit ihr und Emily in eine Wohnung ziehen will. Max ist hin- und hergerissen. Ist er wirklich schon für diesen wichtigen Schritt bereit?

Linus will sich als cooler Checker versuchen

Linus wird unterdessen in Klaus‘ Chemieunterricht mit Pepe und Tom in eine Arbeitsgruppe gesteckt. Um bei ihnen gut anzukommen, versucht sich Linus als krass-cooler Checker. Doch dabei blamiert er sich total, bis er alles auf eine Karte setzt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr bei „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Betrugs-Skandal um Leonard!