Krass Schule: Betrugs-Skandal um Leonard!

Auf Leonard wartet in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ eine böse Überraschung: Er wird vorzeitig wegen Betrugs von der Schule geschmissen. Unterdessen haut Vince von Zuhause ab, nachdem die Polizei aufkreuzt und seine Eltern befragt. Entkommt er seinem jähzornigen Vater?

Trotz der Skepsis seiner Kollegen weicht Niko nicht von Katjas Seite, damit ihr stalkender Vermieter ihr nichts antun kann. Auch Max beginnt, Katja zu glauben und will Niko unterstützen. Doch dann entdecken die beiden Lehrer Katja in einer merkwürdigen Situation. Nachdem zwei Polizisten Vince Eltern zu dem Verdacht der häuslichen Gewalt befragen, flieht Vince unterdessen vor seinem jähzornigen Vater, bevor der erneut zuschlägt. Vertraut Vince sich endlich Carmen an oder erträgt er das Martyrium schweigend weiter?

Leonard muss die Schule verlassen

Derweil beginnt die letzte Woche von Leonard und seinen Freunden an der EFG mit einem Schock: Leonard muss die Schule frühzeitig verlassen, weil er die Klausuren gestohlen hat. Das trifft besonders Felix hart. Er zeigt sich von einer ungewohnten Seite… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Mega-Zoff zwischen Vince und Linus!