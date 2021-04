Krass Schule: Totales Gefühlschaos bei Max!

Anna vermutet in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”, dass zwischen Max und Linda was läuft. Max gerät dadurch in ein heftiges Gefühlschaos. Derweil kommt es zwischen Vince und Tom zu einer handfesten Auseinandersetzung und Alexa zeigt sich gegenüber Felix von ihrer üblen Seite.

Max ist mit der Arbeit in seiner Bar völlig überfordert und deswegen heilfroh, dass er in Linda eine zuverlässige Aushilfskraft gefunden hat. Doch als Anna ihn darauf anspricht, ob zwischen ihm und Linda mehr läuft, wird er nachdenklich: Könnte es sein, dass sich die Mutter seiner Schülerin Emily nicht nur für den Job, sondern auch für ihn interessiert? Max gerät in ein heftiges Gefühlschaos.

Vince gerät in Panik

Unterdessen bekommt es Vince mit der Angst zu tun. Was passiert, wenn Bella gezwungen wird, Go-Go zu tanzen? Er schaltet Dietrich ein, was Tom gar nicht gefällt. Als der von Kim erfährt, dass Vince ein Date mit seiner Schwester Bella hat, wird er richtig aggressiv. Es kommt tatsächlich zu einer Schlägerei – und ausgerechnet Dietrich gerät mitten hinein.

Leonard und Alexa finden inzwischen heraus, dass Felix in eine ziemlich heruntergekommene Gegend gezogen ist. Für Alexa ist das ein gefundenes Fressen. Sie fängt an, Felix übel zu mobben. In dieser Situation steht Felix ganz schön allein da. Die anderen Mitschüler machen für ihn keinen Finger krumm. Niko nimmt das zum Anlass, um ein Sozialprojekt mit Schülern seiner ehemaligen Schule anzukündigen.