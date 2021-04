Krass Schule: Max ist mit den Nerven am Ende!

Max ist in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” mit den Nerven am Ende, weil er auf einem Berg von Schulden sitzt. Dietrich versucht, seinen Kollegen aufzubauen. Carmen wiederum kehrt trotz Gedächtnisverlusts an die Schule zurück, während Vince ein schräges Date zu dritt hat.

Max hat sich entschlossen, den Barbesitzer bei der Polizei anzuzeigen. Seine Verzweiflung bleibt dennoch bestehen, vor allem wegen seiner Schulden. Aber seine Kollegen – allen voran Dietrich – kämpfen für Max und seinen Traum einer eigenen Bar.

Carmen leidet unter Gedächtsnisverlust

Carmen wiederum leidet immer noch unter Gedächtnisverlust. Um einen möglichst normalen Alltag zu erleben, kehrt sie trotzdem an die Schule zurück. Ihre Freunde und Lehrer unterstützen sie, wo sie nur können, aber die Erinnerung kehrt einfach nicht zurück. Lukas leidet extrem unter dieser Situation.

Vince geht auf Distanz zu Linus und Bella

Vince will derweil auf Distanz zu Linus und Bella gehen. Doch er hält sein Vorhaben nicht lange durch. Linus ist einfach sein bester Kumpel und Bella sein Schwarm. Als die beiden sich zu einem Date verabreden, zeckt sich Linus mit rein. Die drei erleben einen kuriosen Abend und am Ende versteht Vince die Welt nicht mehr…