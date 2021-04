Krass Schule: Carmen liegt nach Unfall im Koma!

Der Barbesitzer verlangt in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” von Max, dass er ihm die 70.000 Euro Kaufpreis bis zum Abend übergibt. Lukas macht sich derweil Vorwürfe, weil Carmen im Koma liegt, während Vince unter Druck ist – wegen Bella, aber auch wegen seines Vaters.

Max ist in großer Finanznot: Wenn er nicht bis zum Abend 70.000 Euro für den Kauf der Bar besorgt, macht der Barbesitzer ihn fertig. Doch wo soll Max so schnell so viel Geld herbekommen?

Carmen ist bewusstlos

Carmen liegt nach ihrem Unfall unterdessen bewusstlos im Krankenhaus. Lukas macht sich schlimme Vorwürfe und dreht in der Schule fast durch. Als er schließlich von Carmens Mutter zum Krankenhaus gerufen wird, erlebt er den Schock seines Lebens.

Vince wiederum ist total gestresst: Er glaubt, dass Bella einen Freund hat. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, setzt sein Vater ihn weiter heftig unter Leistungsdruck: Liefert er in der neuen Schule nicht ab, muss er aufs Internat…