Krass Schule: Thea täuscht eine Beziehung mit Max vor!

Thea täuscht in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” eine Beziehung mit Max vor, damit Niko sie in Ruhe lässt. Doch der weiß längst, dass Thea ihm etwas vorspielt. Rosa fragt sich derweil, warum Tarek seine kleine Schwester mit zur Schule bringt, und Jacqueline mutiert zur Nonne.

Krasser Fake an der EFG: Thea und Max machen einen auf Paar, damit Niko sich nicht an Thea ranmacht. Aber der weiß längst, dass Thea nur Theater spielt und sperrt sich kurzerhand mit ihr im Putzraum ein – mit fatalen Folgen.

Tarek ist plötzlich Babysitter

Tarek bringt derweil seine kleine Schwester mit in die Schule und will unbedingt verhindern, dass die Lehrer davon etwas mitbekommen. Rosa wundert sich, warum Tarek plötzlich Babysitter spielen muss und vermutet, dass er irgendetwas Schlimmes verheimlicht.

Jacqueline wiederum will eine 180-Grad-Wandlung vollziehen: Nachdem sie so oft von den Jungs enttäuscht wurde, beschließt sie, von jetzt an als Nonne durchs Leben zu gehen. Doch in ihrem Übereifer versucht sie, alle Schüler zu Keuschheit und Enthaltsamkeit zu bekehren – und die Situation eskaliert… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Thea und Chris nähern sich an!