Krass Schule: Thea und Chris nähern sich an!

Thea passt das besitzergreifende Verhalten von Chris in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” nicht in den Kram, während Mirko und Felix gerne wüssten, warum der angehende Profifußballer Paul sich für die EFG entschieden hat. Leonard wiederum ist auf einem komischen Barfuß-Trip.

Thea und Chris nähern sich an. Aber plötzlich reagiert Chris extrem eifersüchtig auf Dietrich und benimmt sich Thea gegenüber besitzergreifend. Diese lässt sich das natürlich nicht gefallen – mit bösen Folgen. Felix und Mirko wiederum sind skeptisch, als ein neuer Schüler an der Schule auftaucht, denn Paul ist ein großes Fußballtalent. Alle stellen sich die Frage: Was will ein angehender Spitzensportler ausgerechnet auf der EFG?

Carmen will noch nicht bei Lukas einziehen

Carmen ist unterdessen noch nicht bereit, bei Lukas einzuziehen. Aber der legt sich mächtig ins Zeug, damit sie ihre Meinung doch noch ändert. Schließlich ist Leonard zu der Überzeugung gelangt, nur noch barfuß in der Schule herumzulaufen. Ist er plötzlich auf dem Öko-Trip, oder steckt etwas anderes dahinter?