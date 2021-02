Krass Schule: Shayenne und Moritz küssen sich!

Während Moritz die Beziehungskrise von Tarek und Shayenne in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” sehr gelegen kommt, ruft die Direktorin ein Schülerbandprojekt ins Leben. Mobbing-Opfer Till wiederum sucht Hilfe bei Danny, der aus ihm einen echten Kerl machen soll. Klappt das?

Zwischen Tarek und Shayenne kriselt es. Das passt Ex Moritz natürlich gut in den Kram. Als er in der Not für Shayenne da ist, knistert es heftig zwischen ihnen und es kommt zum Kuss – nur bleibt der leider auch Tarek nicht verborgen, der völlig ausrastet. Schnell wird klar: Wenn er so weitermacht, verliert er seine große Liebe.

Chemie-Experiment endet im Chaos

Leonard und Tobias haben unterdessen die Schnauze voll von langweiligen Unterrichtsstunden und starten eine Protest-Aktion im Pyjama. Da sind sie bei Klaus aber leider an den Falschen geraten. Als die Jungs dann selbst für interessanteren Unterricht sorgen wollen, endet ein Chemie-Experiment im Chaos.

Erbitterter Konkurrenzkampf

Die Direktorin ruft derweil ein Bandprojekt ins Leben. Chris und Thea sollen eine Schülertruppe zusammenstellen, die ihren ersten Auftritt schon nächste Woche hat. Doch als sich die Schüler für die Auditions bewerben sollen, bricht ein erbitterter Konkurrenzkampf aus. Till wiederum hat die Nase voll davon, gemobbt zu werden. Wie gut, dass Danny Schilling sich anbietet, ihn zu coachen und ihm dabei zu helfen, fit und selbstbewusst zu werden. Doch das Training ist verdammt hart und Till schon bald am Rande seiner Kräfte… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Jenny Frankhauser spielt in der Serie mit!