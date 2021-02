Krass Schule: Jenny Frankhauser spielt in der Serie mit!

Das ist mal eine Überraschung: Jenny Frankhauser ist schon bald in der RTLZWEI-Serie “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zu sehen. Die ehemalige Dschungelkönigin spricht nun über die Dreharbeiten.

Jenny Frankhauser ist Reality-TV-Star und wurde zur Dschungelkönigin bei “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” gekürt. Nun wird die Schwester von Daniela Katzenberger auch noch Schauspielerin: Schon in dieser Woche ist sie nämlich in zwei Folgen der RTLZWEI-Erfolgsserie “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zu sehen. Am 11. und 12. Februar spielt sie in der Serie eine Schulpsychologin, welche mit den Gesamtschülern sprechen wird.

Darum spielt Jenny Frankhauser in “Krass Schule” mit

Der Dschungelcamp-Star hat jetzt auch verraten, weshalb sie bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zugesagt hat. “Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ich finde es sehr spannend, mal in die Schauspielbranche reinschnuppern zu können. Ich kannte die Serie auch vorher schon, habe sie ab und an geschaut”, sagt Jenny Frankhauser in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Würde sie öfter Rollen in Serien übernehmen?

Und kann sie sich vorstellen, öfter mal in Serien mitzuspielen? “Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war ziemlich nervös, wie das nun mal so ist, wenn man etwas das erste Mal macht. Wurde dann aber vom gesamten Team sehr herzlich aufgenommen!”, verriet die Tochter von Iris Klein. Es könnte also durchaus sein, dass es nicht die einzige Schauspiel-Rolle für Jenny Frankhauser sein könnte.

In den Folgen 309 und 310 von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" versucht Jenny Frankhauser, eine Schülerin vor einem Betrüger zu schützen. Sie bringt in der Serie auch ein Self-Loving-Projekt an den Start, wo die Schüler neues Selbstvertrauen gewinnen sollen und versucht, Lehrer vor Fehlern zu bewahren. RTLZWEI zeigt "Krass Schule – Die jungen Lehrer" täglich um 17:05 Uhr.