Krass Schule: Shayenne provoziert die Eifersucht von Tarek

Die Kantine hängt in der neuen Folge von “Krass Schuler – Die jungen Lehrer” voll mit Fotos gegen die Massentierhaltung – und sofort beginnt die Suche nach dem Übeltäter. Shayenne arbeitet derweil mit Moritz an einem Referat, was Tareks Eifersucht provoziert, und Theas Wassergymnastik ist ein Flop.

Max freut sich darauf, endlich wieder mehr Zeit mit Anna zu verbringen. Ihre Beziehung ist in den letzten Wochen wegen Lilli oft zu kurz gekommen. Doch Anna geht ihm konsequent aus dem Weg. Verzweifelt versucht er, den Grund dafür herauszubekommen.

Bilder von Massentierhaltung in der Kantine

Gabi ist unterdessen völlig aufgelöst: Die komplette Kantine ist tapeziert mit Fotos aus der Massentierhaltung und Slogans gegen Fleischesser. Außerdem wurden die Wurst- und Fleischvorräte geklaut und auf dem Schulhof als Mahnmal drapiert. Dietrich will dem Täter schnellstmöglich das Handwerk legen. Wer steckt hinter den Aktionen? Shayenne verbringt derweil viel Zeit, um mit Moritz ein Referat zu erarbeiten. Das hat zur Folge, dass Tareks Eifersucht immer größer wird.

Moritz will Shayenne zurückerobern

Und Moritz tut tatsächlich alles dafür, Shayenne zurückzuerobern. Mit Erfolg? Thea wiederum hat für den Schwimmunterricht Wassergymnastik geplant. Aber das kommt vor allem bei den Jungs nicht besonders gut an. Der Streit endet in einer Gummi-Challenge Mädchen gegen Jungs – mit überraschendem Ergebnis… Die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: So geht es in der neuen Staffel weiter!