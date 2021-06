Krass Schule: Niko will sich an Thea rächen!

Niko will sich in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ an Thea rächen, aber diese hat ganz andere Probleme: Pepe stört das WG-Leben und sorgt für Ärger in der Schule. Derweil kommt Emily ihrer Mutter und Max auf die Schliche und quartiert sich bei ihrem Vater ein. Geht das gut?

Niko schwört Rache und versucht, Thea mit Katja eifersüchtig zu machen. Aber Thea hat ganz andere Probleme: Ihr Patensohn Pepe stellt das Leben der gesamten WG auf den Kopf und sorgt in der Schule für Chaos. Unterdessen nimmt sich Sonja vor, die Qualifikationsprüfungen fürs Abi schon nächste Woche nachzuholen. Damit kommt Felix überhaupt nicht klar. Er hat Angst, dass er seine gesamte Zukunft verbaut und es im Leben zu nichts bringen wird.

Emily erwischt ihre Mutter im Bett

Währenddessen erwischt Emily ihre Mutter mit Max im Bett und rastet aus: In einer Kurzschlussaktion zieht sie zu ihrem Vater. Aber dessen Freundin setzt alles daran, Emily so schnell wie möglich wieder loszuwerden… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Thea kehrt zurück!