Krass Schule: Thea kehrt zurück!

Thea kehrt in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ nach den Ferien an die Schule zurück und wird von einer alten Freundin überrascht: Sie soll in den nächsten Wochen auf den 16-jährigen Pepe aufpassen. Auch die Schüler erwischt es übel: Die Prüfungen müssen nochmal stattfinden.

Sechs Wochen später – der Sommerbreak ist schon wieder vorbei. Und das bedeutet: Schulbeginn nach den langen Ferien! Thea kommt nach ihrer Genesungszeit bei ihrer Mutter an die EFG zurück und hat direkt Stress mit Niko. Zwischen den beiden sind viele Fragen offen. Doch Thea bleibt keine Zeit, sich zu ärgern, denn plötzlich taucht eine alte Freundin auf, die ihr den 16-jährigen Pepe für vier Wochen aufs Auge drücken will. Ob das gut geht?

Vince hat ein blaues Auge

Zudem erscheint Vince gleich am ersten Schultag mit einem blauen Auge. Während Kim das Sticheln nicht lassen kann, reagieren Carmen und Dietrich besorgt, weil sich der Schüler zunehmend zurückzieht. Auch Dietrich beschleicht ein schlimmer Verdacht. Außerdem erwarten die Schüler und vor allem Felix schlechte Nachrichten: Sie müssen die Prüfungen tatsächlich wiederholen! Als dann auch noch die neue Schulsekretärin auftaucht und ihnen die „lehrerfreie Zone“ wegnehmen will, dreht Felix komplett durch. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Thea will die Stadt verlassen!