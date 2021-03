Krass Schule: Niko trifft auf seine Ex-Stalkerin Katja!

Niko bekommt in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” den Schock seines Lebens, als ihm klar wird, dass er seine Ex-Stalkerin Katja jetzt täglich sehen muss: Sie ist Referendarin in der neuen Klasse. Lukas erträgt es unterdessen nicht, dass Paul dauernd um Carmen herumschleicht.

An der EFG gibt’s eine neue Klasse – und mit ihr Referendarin Katja. Für Niko ist das Ganze ein ziemlicher Schock, da er nach einer kurzen Affäre mit Katja vor einigen Jahren von ihr gestalkt wurde. Hat die junge Lehrerin sich in der Zwischenzeit verändert oder wird sie wieder zum Problem für Niko?

Paul sucht die Nähe zu Carmen

Lukas bemerkt derweil, dass Paul immer noch die Nähe zu Carmen sucht. Er fühlt sich nicht nur von seinem angeblichen Freund hintergangen, sondern auch von Carmen völlig unverstanden. Aus lauter Wut und Verzweiflung flippt Lukas vollkommen aus und setzt dabei alles aufs Spiel.

In der neuen Klasse schwärmt die vorlaute Kim unterdessen für den smarten Neuzugang Vince. Doch der geht auf Kims Flirtversuche nicht ein und stellt sich auf die Seite des nerdigen Klassenbesten Linus, der wiederum Kims Mobbingopfer ist. Bald ist klar: Kim beißt sich an Vince die Zähne aus. Warum ist der Neue nur so anders? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Niko wird von Frau Schmitzkötter belästigt!