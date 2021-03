Krass Schule: Niko wird von Frau Schmitzkötter belästigt!

Niko wird in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” sexuell von Frau Schmitzkötter belästigt und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Derweil holen Charlotte die Schatten der Vergangenheit ein und Felix und Jacqueline versuchen sich als „singendes Telegramm“. Mit mäßigem Erfolg.

Niko wird von der neuen Kollegin Frau Schmitzkötter sexuell belästigt. Aus Angst, dass niemand ihm glauben wird, beschließt er, die Sache selbst zu regeln – eine krasse Fehlentscheidung, die ihn fast seinen Job kostet.

Wiedersehen mit Mandy und Daria

Charlotte steht derweil unter Schock. Grund dafür: Ein überraschendes Wiedersehen mit Mandy und Daria. Die Mädchen sind neu an der EFG und kennen Charlotte von früher – und offenbar haben sie noch eine Rechnung mit ihr offen. Felix und Jacqueline wiederum wollen als „singendes Telegramm“ Nachrichten mal anders übermitteln als digital. Obwohl sie sich ehrlich Mühe geben, läuft so ziemlich alles schief. Jede Menge Ärger ist programmiert! Wie es weitergeht, zeigt RLTZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Hat Carmen eine Affäre mit Paul?