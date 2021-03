Krass Schule: Hat Carmen eine Affäre mit Paul?

Klaus Färber findet in in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” in seiner neuen Kollegin eine Seelenverwandte, während Lukas fürchtet, dass Carmen ihn mit Paul betrügt. Alexa wiederum hat ein Date und muss schnell noch weißere Zähne bekommen – bevor ihr Bleaching-Fake auffliegt!

Eine neue Aushilfslehrerin kommt an die EFG – und Klaus Färber ist sofort Feuer und Flamme für die neue Kollegin. Denn wie sich herausstellt, steht Frau Schmitzkötter wie er selbst auf Zucht und Ordnung. Die jungen Lehrer haben dagegen so ihre Probleme mit der 50-Jährigen. Mehrmals eskaliert die Situation, bis schließlich die Direktorin eingreift. Doch dann zeigt die Ordnungsfanatikerin plötzlich eine ganz andere Seite von sich.

Wird Lukas von Carmen betrogen?

Lukas wiederum ist der festen Überzeugung, dass zwischen Carmen und Paul etwas läuft. Von seiner Eifersucht gesteuert, verfolgt er die beiden. Doch anstatt sie bei einem Schäferstündchen zu erwischen, beobachtet er, wie Paul jetzt die Mädchen für das große Fußballspiel trainiert. Als dieser sich zwischen Jungs und Mädchen entscheiden muss, bleibt Paul bei der weiblichen Fraktion. Wer wird das Spiel für sich entscheiden können – und treibt Lukas mit seiner Eifersucht Carmen womöglich direkt in Pauls Arme?

Alexa ist unterdessen verzweifelt. Sie hat heute ein Date, aber beim Kennenlernen übers Internet hat sie geschummelt und ihre Zähne weißer gezaubert, als sie in natura sind. Jetzt steckt sie in der Zwickmühle, denn sie muss es irgendwie schaffen, dass ihre Zähne bis zum Abend wirklich so strahlend weiß sind, wie sie vorgegaukelt hat. Charlotte will ihr helfen, tritt damit aber eine Katastrophe nach der nächsten los…