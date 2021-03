Krass Schule: Katja schwört auf Rache!

Nachdem Katja bei Niko in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” abgeblitzt ist, schwört sie Rache. Carmen hat derweil die Befürchtung, dass der Streit zwischen Lukas und Paul eskalieren könnte, während Kim Vollgas gibt, um bei Vince zu landen. Wäre da nur nicht Klette Linus.

Weil Niko die neue Referendarin Katja zurückgewiesen hat, will diese sich an ihrem Kollegen rächen. Dafür spinnt sie raffinierte Intrigen, die Niko sogar vor Schulleiterin Sonja Holms unter Druck bringen. Obwohl er ahnt, wer hinter allem steckt, gelingt es Katja immer wieder, Niko einzulullen und seine Zweifel an ihr zu zerstreuen. Bei einem Versöhnungsdrink in einer Bar greift sie erneut zu einer hinterhältigen List.

Neuanfang bei Carmen und Lukas?

Carmen wiederum möchte mit Lukas neu anfangen. Doch der Konflikt zwischen ihm und Paul ist noch lange nicht beendet. Carmen fürchtet sogar, dass sich die beiden wegen ihr prügeln wollen. Diese dunkle Vorahnung wird durch das seltsame Verhalten ihrer Mitschüler noch bestärkt. Zusammen mit ihrer Freundin Rosa unternimmt Carmen alles, um das Schlimmste zu verhindern.

Kim ist derweil nach wie vor in Vince verschossen. Sie will ihn unbedingt für sich „klarmachen" und zieht alle Register. Doch Vince konzentriert sich lieber auf Linus – und der hängt leider wie eine Klette an ihm. Wenn Kim bei Vince endlich zum Zuge kommen will, muss sie Linus loswerden. Also entwickelt sie einen wahrhaft ekelerregenden Plan…