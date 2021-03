Krass Schule: Eva & Chris suchen nach dem Peiniger von Leonard!

Niko würde in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” gerne das freie Zimmer in der Lehrer-WG beziehen, doch Anna hat da ein Wörtchen mitzureden. Carmen hat derweil nur noch Augen für Paul, während die Promis Eva und Chris weiter auf der Jagd nach Leonards Peiniger im Internet sind.

Niko ist aus seiner Wohnung geflogen und braucht nun dringend eine neue Bleibe. Eigentlich perfekt, dass in der Lehrer-WG gerade ein Zimmer frei ist. Doch Anna stellt sich quer und torpediert seine Einzugspläne. Carmen fällt es unterdessen zunehmend schwerer, ihre Gefühle für Paul zu unterdrücken. Sie will ihm aus dem Weg gehen, doch das ist gar nicht so leicht.

Wer ist der Peiniger von Leonard?

Eva und Chris wiederum sind fieberhaft auf der Suche nach der Person, die Leonard mit Cybermobbing in den Wahnsinn treibt. Alexa, die anfangs unter Verdacht stand, kann den prominenten Gästen schließlich dabei helfen, den wahren Täter zu finden. Haben die schlimmen Bloßstellungen und Beleidigungen im Netz nun endlich ein Ende? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Leonard wird heftig gemobbt!