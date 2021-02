Krass Schule: Charlotte und Jacqueline machen schrecklichen Fund!

Charlotte und Jacqueline haben in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” eine grausige Entdeckung in der Schule gemacht: ein blutiges Shirt. Sie wollen wissen, was passiert ist. Zudem hat sich Lina in Tobias verschossen. Blöd, dass sie bei ihrer Flirtoffensive alles falsch macht.

Krasser Schock an der Schule: Charlotte und Jacqueline entdecken im Putzraum ein blutiges Männer-T-Shirt! Wem gehört es, und was ist passiert? Gemeinsam machen sich die beiden Mädels auf Spurensuche. Sonja fährt derweil für einen Tag zu einem Seminar und übergibt Franziska so lange den Posten der Schulleitung. Mit ihr als neuer Chefin weht ein anderer Wind an der EFG: Wer nicht spurt, hat mit heftigen Strafen zu rechnen.

Welches Geheimnis hat Alexa?

Alexa wiederum ist ziemlich schräg drauf: Erst vertickt sie in der Klasse ihre Markenklamotten zum Spottpreis, dann leiht sie sich Geld von ihren Mitschülern und klaut Essen in der Kantine. Als Leonard sie zur Rede stellt, blockt sie ab. Welches Geheimnis belastet die ansonsten so coole Schulqueen?

Lina hat sich in Tobias verliebt

Außerdem liegt Liebe in der Luft: Die heiße Lina hat sich Hals über Kopf in Tobias verliebt und will ihn mit allen Mitteln rumkriegen. Leider stolpert sie von einem Fail zum nächsten – und Tobias checkt einfach nicht, dass Lina ihn total hot findet…