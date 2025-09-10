Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Koreanischer YouTube-Star Na Dong-hyun ist mit 46 verstorben

    gepostet am

    Na Dong-hyun
    Instagram / buzzbean11

    Zuletzt hatte er über 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube: Der koreanische Influencer Na Dong-hyun wurde in Seoul tot aufgefunden. Der YouTube-Star wurde nur 46 Jahre alt.

    YouTuber Na Dong-hyun, bekannt unter seinem Namen „buzzbean11“, wurde am 6. September 2025 tot in seiner Wohnung im Stadtteil Gwangjin-gu von Seoul aufgefunden. Nachdem er einen Termin versäumt habe, wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert.

    Na Dong-hyun wirkte vor seinem Tod erschöpft

    Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, auch ein Verbrechen wurde ausgeschlossen. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Nur zwei Tage vor seinem Tod war er noch auf seinem Kanal zu sehen. Dort klagte er über Bauchschmerzen und erwähnte, dass er die Nacht davor sehr kurz geschlafen habe. „Ich habe nicht viel geschlafen – vielleicht drei Stunden“, erklärte er. Der Influencer wirkte in dem Video erschöpft. Zuvor habe er an der Seoul Fashion Week teilgenommen und streamte fast fünf Stunden ein Online-Rollenspiel.

    Mommy Joshua
    Mit nur 16 Jahren: TikTok-Star Mommy Joshua plötzlich verstorben

    Na Dong-hyun galt als einer der bekanntesten Gaming-Streamer in Südkorea. Seit 2010 war er in den sozialen Netzwerken aktiv – insbesondere aber YouTube – und baute sich über die Jahre eine riesige Community auf. Allein bei YouTube hatte er mehr als 1,4 Millionen Abonnenten.

    Zahlreiche Fans trauern um die YouTube-Ikone. „Bevor ich selbst mit YouTube anfing, habe ich dich gesehen – du warst ein riesiger Einfluss. Danke für alles“, schreibt ein User. „Ich habe so viel von dir gelernt. Ruhe in Frieden“, heißt es in einem anderen Kommentar.

    Nach acht Jahren trennte sich der YouTuber von seiner Ehefrau Lee Chae-won im Jahr 2023, blieb mit ihr aber freundschaftlich verbunden. Sein Tod wirft Fragen auf – eine Autopsie soll Klarheit bringen. Laut ersten Vermutungen könnte es sich um einen natürlichen Tod handeln – möglicherweise steht dieser mit gesundheitlichen Problemen in Verbindung.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023