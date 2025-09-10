Koreanischer YouTube-Star Na Dong-hyun ist mit 46 verstorben

Zuletzt hatte er über 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube: Der koreanische Influencer Na Dong-hyun wurde in Seoul tot aufgefunden. Der YouTube-Star wurde nur 46 Jahre alt.

YouTuber Na Dong-hyun, bekannt unter seinem Namen „buzzbean11“, wurde am 6. September 2025 tot in seiner Wohnung im Stadtteil Gwangjin-gu von Seoul aufgefunden. Nachdem er einen Termin versäumt habe, wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert.

Na Dong-hyun wirkte vor seinem Tod erschöpft

Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, auch ein Verbrechen wurde ausgeschlossen. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Nur zwei Tage vor seinem Tod war er noch auf seinem Kanal zu sehen. Dort klagte er über Bauchschmerzen und erwähnte, dass er die Nacht davor sehr kurz geschlafen habe. „Ich habe nicht viel geschlafen – vielleicht drei Stunden“, erklärte er. Der Influencer wirkte in dem Video erschöpft. Zuvor habe er an der Seoul Fashion Week teilgenommen und streamte fast fünf Stunden ein Online-Rollenspiel.

Na Dong-hyun galt als einer der bekanntesten Gaming-Streamer in Südkorea. Seit 2010 war er in den sozialen Netzwerken aktiv – insbesondere aber YouTube – und baute sich über die Jahre eine riesige Community auf. Allein bei YouTube hatte er mehr als 1,4 Millionen Abonnenten.

Zahlreiche Fans trauern um die YouTube-Ikone. „Bevor ich selbst mit YouTube anfing, habe ich dich gesehen – du warst ein riesiger Einfluss. Danke für alles“, schreibt ein User. „Ich habe so viel von dir gelernt. Ruhe in Frieden“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Nach acht Jahren trennte sich der YouTuber von seiner Ehefrau Lee Chae-won im Jahr 2023, blieb mit ihr aber freundschaftlich verbunden. Sein Tod wirft Fragen auf – eine Autopsie soll Klarheit bringen. Laut ersten Vermutungen könnte es sich um einen natürlichen Tod handeln – möglicherweise steht dieser mit gesundheitlichen Problemen in Verbindung.