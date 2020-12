Lockdown kommt: Diese Geschäfte bleiben geöffnet!

Deutschland wird komplett heruntergefahren! Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben sich auf einen harten Lockdown verständigt. Der Einzelhandel muss deshalb komplett schließen – einige wenige Geschäfte bleiben jedoch offen.

Die Infektionszahlen sind weiter auf einem Rekord-Niveau. Die Politik musste sich eingestehen, dass der Lockdwon light bisher kaum was gebracht hat. Deshalb stand der nächste Corona-Gipfel an, um über weitere Maßnahmen zu beraten – und der hatte es in sich! Denn ab dem 16. Dezember 2020 gilt ein harter Lockdown, welcher mindestens bis zum 10. Januar 2021 andauern soll. “Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch”, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Pressekonferenz. Zwar sei das exponentielle Wachstum durch den Lockdown light zeitweise gestoppt wurden, aber das habe nicht gereicht.

Die Regeln sind umfangreich: Es gelten strengere Kontaktbeschränkungen – auch über Weihnachten und Silvester. Zum Jahreswechsel darf keine Pyrotechnik verkauft werden – das Böllern und Zünden von Raketen muss in diesem Jahr also ausfallen. In einigen Bundesländern gelten auch strenge Ausgangsbeschränkungen – das trifft besonders auf Corona-Hotspots wie Bayern zu. Zudem werden auch die Schulen und Kitas dicht gemacht.

Einzelhandel muss dicht machen

Der Einzelhandel muss ebenfalls schließen. Dazu zählen unter anderem Bekleidungsgeschäfte, aber auch Glüchweinstände oder Dienstleistungen im Bereich Körperpflege wie Friseur oder Massagestudios müssen dicht machen. Es gibt aber auch Geschäfte, welche trotz einem harten Lockdown weiter geöffnet haben dürfen – dazu zählen lebensnotwendige Läden wie Supermärkte, Apotheken, Drogerien oder auch Banken. Der Weihnachtsbaumverkauf kann auch weiter stattfinden.

Diese Geschäfte müssen schließen

Buchläden

Mode- und Bekleidungsgeschäfte

Möbelläden

Baumärkte

Sportartikelhändler

Spielzeuggeschäfte

Glühweinstände

Gebrauchtwarenhändler

Elektronikläden

Kosmetiksalons

Friseure

Schönheitssalons

Massagestudios

Tattoo-Studios

Diese Geschäfte dürfen offen bleiben

Apotheken

Lebensmittelmärkte

Drogerien

Bäcker und Fleischer

Optiker

Tankstellen

Tierbedarfsmärkte

Autowerkstätten

Banken

Post

Reinigungen

Weihnachtsbaumhändler

Zeitungsverkauf