Knall hinter den Kulissen: Die Geissens haben Michael Wendler gestürzt!

RTLZWEI wollte eine Baby-Doku mit Michael Wendler und Laura Müller ins Programm nehmen. Der Sender erntete einen enormen Shitstorm. Zahlreiche Stars wollten sogar die Zusammenarbeit mit RTLZWEI beenden. Nun wird klar: Hinter den Kulissen knallte es ordentlich.

Nach skurrilen Äußerungen hat RTL damals Michael Wendler aus dem Programm gekickt. Bei RTLZWEI sollte der umstrittene Sänger nun sein TV-Comeback feiern. Nach der Ankündigung kam es zu einem handfesten Shitstorm, der es in sich hatte: Nicht nur zahlreiche User gingen im Netz auf die Barrikaden, sondern auch zahlreiche Stars.

Auch die Geissens machten ihren Unmut im Netz freien Lauf und konnten nicht nachvollziehen, weshalb RTLZWEI überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine Baby-Doku mit Michael Wendler und Laura Müller senden zu wollen. „Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen Doku Soap Format ‚Baby-Glück‘ heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als KZ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL2 aufhören!“, schrieben Carmen und Robert Geiss beri Instagram.

Die Geissens drohten mit TV-Aus

Dass RTLZWEI die Notbremse gezogen hat, lag wohl auch an den Geissens. Denn Carmen und Robert Geiss zählen zu den erfolgreichsten Gesichtern des Senders. Hätte der Sender die Pläne mit dem Sänger umgesetzt, wären die Geissens womöglich weg gewesen – und das wäre ein Horror-Szenario für RTLZWEI gewesen. „Es war uns sehr wichtig, eine klare Kante zu zeigen und uns deutlich zu distanzieren. Nicht ohne Grund hatte sich RTL damals von ihm getrennt und wir hätten wenig Verständnis gehabt, wenn er nun auf unserem Heimatsender eine neue Plattform erhalten hätte“, sagen die Geissens in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Im schlimmsten Fall hätten wir unsere Konsequenzen ziehen müssen.“ Hinter den Kulissen flogen die Fetzen auf allen Fronten! Denn RTLZWEI bekam auch Gegenwind vom TV-Gigant RTL. Der Konzern kündigte an, die Baby-Doku nicht bei RTL+ verbreiten zu wollen. Schon gelesen? Nach Wendler-Doku: Stars beenden Zusammenarbeit mit RTLZWEI!