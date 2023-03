Nach Wendler-Doku: Stars beenden Zusammenarbeit mit RTLZWEI!

RTLZWEI wollte eine Baby-Doku mit Michael Wendler und Laura Müller im TV zeigen. Doch die Kritik war riesig. Der Sender sah sich gezwungen, das Format wieder zu stoppen. Nun haben einige Stars die Zusammenarbeit mit dem Sender gestoppt.

Die geplante Wendler-Doku hat für RTLZWEI krasse Folgen. Nach Mega-Kritik von Usern im Netz und zahlreichen Promis hat der Sender de Doku nur 24 Stunden nach der Ankündigung wieder gestoppt. Und nicht nur das: Einige Stars gehen auf die Barrikaden und haben die Zusammenarbeit mit RTLZWEI gestoppt.

Chris Töpperwien distanziert sich von RTLZWEI

„Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich und lehne jegliche weitere Zusammenarbeit oder Anfragen für und mit eurem Sender ab! Ich bin fassungslos über diese Entscheidung!“, schreibt Chris Töpperwien bei Instagram, welcher in einigen Formaten bei RTLZWEI zu sehen war. Und weiter: „Ich muss sagen, ich bin nicht nur fassungslos… Sondern kann nicht verstehen, was überhaupt in die Köpfer der Entscheidungsträger bei RTL2 geraten ist, um so etwas überhaupt sich zu überlegen. […] Denn wer antisemitische Äußerungen trifft – Sachen mit dem Holocaust vergleicht – gehört in meinen Augen einfach nur weg! Weg aus der Medienlandschaft. Das ist irre, einfach nur irre!“

Carmen und Robert Geiss sind fassungslos

Und auch die Geissens, welche zu den größten Stars des Senders gehören haben, äußerten such kritisch. „Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen Doku Soap Format ‚Baby-Glück‘ heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht“, schreiben Carmen und Robert Geiss. Dann stellen die Millionäre klar: „Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als KZ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL2 aufhören!“ Schon gelesen? Nach Mega-Kritik: RTLZWEI kippt Wendler-Doku!