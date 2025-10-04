Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Kletter-Influencer Balin Miller (†23) stürzt vor laufender Kamera in den Tod

    gepostet am

    Balin Miller
    Instagram / Balin Miller

    US-Extremsportler Balin Miller beim Bergklettern im Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien tödlich verunglückt. Die Tragödie ereignete sich vor laufender Kamera.

    Kletter-Influencer Balin Miller ist mit nur 23 Jahren verstorben. Besonders tragisch: Hunderte sahen im Livestream zu, als der Extremsportler am „El Capitan“ im Yosemite-Nationalpark (Kalifornien) beim Klettern in den Tod stürzte.

    Am Mittwoch war er auf der 730 Meter langen Route „Sea of Dreams“ im Yosemite-Nationalpark unterwegs. Er hatte sich selbst gesichert und den Aufstieg geschafft. Beim Hochziehen seiner Ausrüstung sei er jedoch abgestürzt, wie sein Bruder vermutet. Über das Ende seines Seils seilte er sich ab – offenbar griff die Sicherung dabei nicht mehr.

    Güler Erdogan
    Model flüchtet vor der Polizei – dann stürzt Güler Erdogan (†27) in den Tod

    „Mein Herz ist in Millionen Teile zersprungen“

    Rund 500 Zuschauer verfolgten die Tragödie in einem Livestream. „Sein Herz und seine Seele gehörten ganz dem Klettern. Er hat es geliebt, es ging ihm nie um Geld oder Ruhm“, bestätigte seine Mutter Jeanine Girard-Moorman laut US-Medien. Bei Facebook schrieb sie in einem emotionalen Statement: „Mein Herz ist in Millionen Teile zersprungen. […] Ich habe keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll. Ich liebe ihn so sehr. Ich will aus diesem schrecklichen Albtraum aufwachen.“

    Balin Miller war in der Kletterszene eine beliebte Persönlichkeit. Aufgrund seiner auffälligen Campingausrüstung wurde er „Orange Tent Guy“ (auf Deutsch etwa: Der Typ mit dem orangefarbenen Zelt) genannt.

    Der 915 Meter hohe Granit-Monolith „El Capitan“ ist in der Kletterszene sehr beliebt, jedoch auch einer der härtesten Berge überhaupt. Immer wieder kommt es dort zu tödlichen Unglücken. Balin Miller ist das dritte Todesopfer in diesem Sommer.

    Der Extremsportler wuchs in Alaska auf, kletterte mit seinem Bruder und seinem Vater. „Er hat so viele inspiriert, Dinge zu wagen, die unvorstellbar erscheinen. Ich kann mir nicht vorstellen, je wieder ohne ihn zu klettern“, sagt sein Bruder. Erst kürzlich habe er in seinem Heimatstaat Alaska eine Eis- und Alpinklettertour absolviert.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023