Kletter-Influencer Balin Miller (†23) stürzt vor laufender Kamera in den Tod

US-Extremsportler Balin Miller beim Bergklettern im Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien tödlich verunglückt. Die Tragödie ereignete sich vor laufender Kamera.

Kletter-Influencer Balin Miller ist mit nur 23 Jahren verstorben. Besonders tragisch: Hunderte sahen im Livestream zu, als der Extremsportler am „El Capitan“ im Yosemite-Nationalpark (Kalifornien) beim Klettern in den Tod stürzte.

Am Mittwoch war er auf der 730 Meter langen Route „Sea of Dreams“ im Yosemite-Nationalpark unterwegs. Er hatte sich selbst gesichert und den Aufstieg geschafft. Beim Hochziehen seiner Ausrüstung sei er jedoch abgestürzt, wie sein Bruder vermutet. Über das Ende seines Seils seilte er sich ab – offenbar griff die Sicherung dabei nicht mehr.

„Mein Herz ist in Millionen Teile zersprungen“

Rund 500 Zuschauer verfolgten die Tragödie in einem Livestream. „Sein Herz und seine Seele gehörten ganz dem Klettern. Er hat es geliebt, es ging ihm nie um Geld oder Ruhm“, bestätigte seine Mutter Jeanine Girard-Moorman laut US-Medien. Bei Facebook schrieb sie in einem emotionalen Statement: „Mein Herz ist in Millionen Teile zersprungen. […] Ich habe keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll. Ich liebe ihn so sehr. Ich will aus diesem schrecklichen Albtraum aufwachen.“

Balin Miller war in der Kletterszene eine beliebte Persönlichkeit. Aufgrund seiner auffälligen Campingausrüstung wurde er „Orange Tent Guy“ (auf Deutsch etwa: Der Typ mit dem orangefarbenen Zelt) genannt.

Der 915 Meter hohe Granit-Monolith „El Capitan“ ist in der Kletterszene sehr beliebt, jedoch auch einer der härtesten Berge überhaupt. Immer wieder kommt es dort zu tödlichen Unglücken. Balin Miller ist das dritte Todesopfer in diesem Sommer.

Der Extremsportler wuchs in Alaska auf, kletterte mit seinem Bruder und seinem Vater. „Er hat so viele inspiriert, Dinge zu wagen, die unvorstellbar erscheinen. Ich kann mir nicht vorstellen, je wieder ohne ihn zu klettern“, sagt sein Bruder. Erst kürzlich habe er in seinem Heimatstaat Alaska eine Eis- und Alpinklettertour absolviert.