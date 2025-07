Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac ziehen vor Gericht

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac haben in der letzten Zeit viel durchgemacht. Nun leiten die beiden rechtliche Schritte ein und ziehen vor Gericht.

Nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt hat Kim Virginia Hartung ihr Baby verloren. Dann löste die Reality-TV-Darstellerin auch die Verlobung mit Nikola Glumac auf. Einige Wochen später kam es zum Liebes-Comeback.

Die beiden schweben wieder auf Wolke sieben und zogen sogar zusammen. „Kim sagt oft zu mir: ‚Schatz, ich bin so happy, dass wir uns haben.‘ Und ich sage dasselbe zu ihr“, verriet der 29-Jährige bei Instagram. Und weiter meinte Nikola Glumac: „Wir lieben uns jetzt noch mehr, weil wir wissen, was wir aneinander haben.“

„Wir werden jetzt andere Wege gehen, weil unsere Zeit für so einen Blödsinn wirklich zu kostbar ist“

Nun leiten die beiden juristische Schritte ein. „Es geht heute vor Gericht“, teilte Kim Virginia Hartung in einer Instagram-Story mit. Um was es jedoch genau in dem Rechtsstreit geht, hat die 30-Jährige offen gelassen. „Wir werden jetzt andere Wege gehen, weil unsere Zeit für so einen Blödsinn wirklich zu kostbar ist. Wollte das eigentlich umgehen, aber wir sind nun mal unumstritten im Recht und das fordern wir jetzt eben ein“, schreibt sie.

Auch Nikola Glumac hat sich in dem sozialen Netzwerk zu Wort gemeldet: „Gott sei Dank habe ich gute Kontakte. Hoffen wir, dass alles so schnell wie möglich geregelt wird.“ Die Gerichte in den Vereinigten Arabischen Emiraten seien jedoch härter als in Deutschland – aber auch der 29-Jährige hat nicht durchblicken lassen, worum es dabei genau geht.

Stattdessen kündigten die beiden an, ein neues Abenteuer zu wagen. „Nicht wundern, dass wir uns gestern und heute so wenig gemeldet haben, Angels. Wir planen unser nächstes Abenteuer“, so Kim Virginia Hartung. Aber auch hier verriet sie ihrer Community nicht, was das Paar genau plant.