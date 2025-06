Kim Virginia Hartung meldet sich aus dem Krankenhaus

Kim Virginia Hartung musste ins Krankenhaus. Die Reality-Persönlichkeit sprach bei Instagram von einem Vorfall, aber ging nicht auf Details ein. Nun meldet sich die 30-Jährige aus dem Krankenbett bei ihren Fans zu Wort.

Erst vor wenigen Stunden sorgte Kim Virginia Hartung bei ihrer Community für einen Schock-Moment. „Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken“, schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin bei Instagram. Dann machte sie noch eine kryptische Andeutung: „Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos darüber, zu was Menschen wirklich fähig sind.“ Was genau vorgefallen ist, hat der TV-Star jedoch nicht verraten.

„Das ist der größte Albtraum, den ich je erlebt habe“

Nun hat sich Kim Virgina Hartung erneut mit einem Statement aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. „Mir geht es immer noch nicht besser. Ich kann und will gerade nicht in Worte fassen, was seit gestern passiert ist. Das ist der größte Albtraum, den ich je erlebt habe“, schreibt sie bei Instagram.

Kim wolle niemanden „auf die Folter spannen“. Jedoch könne sie gerade selbst keinen klaren Gedanken fassen. „Was passiert ist, übersteigt alles, was ich mir je vorstellen könnte. […] Trotzdem: ein kurzes Lebenszeichen. Wir leben beide noch“, so die 30-Jährige.

Einige Fans vermuten eine Fehlgeburt – Kim Virgina zeigt sich fassungslos

Der Dschungelcamp-Star zeigte sich außerdem fassungslos darüber, dass einige Fans eine Fehlgeburt vermuten. Grund für die Spekulationen ist die Tatsache, dass einige Follower vermuten, dass die Schwangerschaft der Reality-Bekanntheit vorgetäuscht sei.

Dann stellt sie schließlich klar: „Wie auch in den letzten Monaten scheint man mit einer erschreckenden Erwartung auf einen Abort zu hoffen. Ich finde keine Worte mehr für das, was manche Menschen für ’normal‘ oder ‚gerechtfertigt‘ halten… in einer Situation, in der es um das Leben eines Babys und seiner Mutter geht.“

Erst im April teilte Kim Virgina Hartung ein Bild von ihrem Babybauch: „Es wird Zeit, ehrlich mit euch zu sein… Die Wahrheit ist: Ich habe einen echt dicken Blähbauch bekommen. Fröhliche Ostern von Nikola, mir und meinem kleinen Blähbauch.“